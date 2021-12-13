Большое кольцо везет!

«Давыдково» сохраняет черты классического метростроя. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Сейчас, когда вы читаете эти строки, по открывшемуся 7 декабря участку Большого кольца уже проехало больше полумиллиона человек. Причем до сих пор многие из них едут не по делам, а чтобы посмотреть новые станции.

СДЕРЖАННОСТЬ, ЛАКОНИЗМ, ФУНКЦИОНАЛ

Особенно много «туристов» было в первые дни: они не спеша прогуливались по перрону, фотографируя интерьеры и себя на фоне интерьеров. С одним из них я познакомился на «Терехово». Оказалось, впрочем, не турист, а экскурсовод - Владимир Жуков. В четверг он специально решил прокатиться по новому участку, чтобы набрать информации и впечатлений.

- Я для школьников провожу экскурсии в метро. Мне кажется, сейчас молодежь знает его и ориентируется гораздо лучше, чем взрослые. Меня одна дама недавно «поправила»: «Юго-Западная», Владимир Павлович, а не «Юго-Восточная». Нет такой станции!» А эта станция уже полтора года как открыта! - рассказал Владимир Жуков.

«Терехово» названа в честь одноименной деревни, которая до недавнего времени располагалась в этих краях. Видимо, поэтому и буквы в названии стилизованы под дерево.

Тоннель между «Мневниками» и «Терехово» резко расширяется, и периодически в окне проносятся встречные поезда. Наглядное свидетельство того, что строили БКЛ одновременно несколько метростроевских подразделений по разным технологиям.

На пике строительства здесь было задействовано около 16 тысяч человек и несколько проходческих щитов. Например, от «Мневников» до «Давыдково» линия метро сооружена по испанской технологии. Это один тоннель с двумя путями. Его сооружали проходческими щитами «Надежда» и «Лилия» диаметром 10 метров. На «Терехово», «Кунцевской» и «Давыдково» платформа не одна, а две, и не в центре станции, а по краям. Соответственно и выход на этих станциях непривычный - справа. Дальше, до «Каховской», у станций - классическая компоновка и два тоннеля.

Вообще для большинства новых станций характерны лаконизм и сдержанность в оформлении. Главное - функционал, комфортная перевозка пассажиров.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ

Пожалуй, только «Давыдково» сохраняет черты классического метростроя. Станция расположена в районе Можайский, недалеко от крупной базы МЧС России. И поэтому вся пронизана этой темой. В кассовом зале, на эскалаторных спусках и на платформе - барельефы, посвященные работе спасателей. На стене - большое панно и девиз МЧС: «Предотвращение, спасение, помощь». На станции сочетаются белый, оранжевый, серый и синий цвета, которые представлены в эмблеме ведомства.

На «Давыдково» знакомлюсь с пенсионеркой Надеждой. Каждый день она забирает из школы внука, который учится в другом районе Москвы.

- По времени я сейчас ничего не выигрываю: что на автобусе, что на метро ехать примерно одинаково. Но раньше, пока не пустили эту ветку, мне приходилось по пути из Строгина делать три пересадки с автобуса на автобус! Сами представляете, что это такое, особенно когда на улице мороз. А сейчас добралась до «Народного Ополчения», и еду себе спокойно почти до самой школы. Просто отлично! - поделилась впечатлениями Наталья. И все же для тысяч жителей юго-западных районов новый участок БКЛ еще как экономит время! Некоторые поездки по городу сократились на 10 - 15 минут благодаря пересадкам на другие линии, минуя центральные станции. Семь из десяти новых станций - пересадочные.

Например, со станции «Университет» Сокольнической (красной) ветки до «Калужской» Калужско-Рижской (оранжевой) ветки путь теперь занимает 10 - 12 минут, а не 30, как раньше. Все благодаря пересадке на «Проспекте Вернадского» Большого кольца.

Метро под боком

«Новаторская» - самая яркая из новых станций. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- Мы в Очаково-Матвеевском живем, едем в зубную поликлинику на Удальцова. Раньше - 42-й автобус и час по пробкам. А сейчас - просто супер! Минут за 20 до поликлиники доберемся! - рассказала москвичка Наталья.

Рядом с поликлиникой открылась станция «Новаторская», на которой, кстати, 7 декабря состоялась церемония открытия участка БКЛ. Пожалуй, самая яркая из открытых станций благодаря подвесному потолку из разноцветных стеклянных панелей.

Станцию ждали, что очевидно, если посмотреть на карту города. Раньше жители Ленинского проспекта Обручевского района выбирали: 1 км до «Проспекта Вернадского» или 1,5 км до «Калужской». Теперь у них под боком - «Новаторская». То же - с «Зюзино», которая сократила наземные перемещения для жителей одноименного района.

«Новаторская» также разгрузит оранжевую ветку и уменьшит пробки в Конькове, Черемушках и Зюзине, став пересадочной на одноименную станцию строящейся Троицкой линии.

Ну а единственной «старой» станцией нового участка БКЛ осталась «Каховская». На ней максимально сохранен исторический облик: колонны, облицованные белым и красным гранитом, шрифт названия станции, панно с эпизодами Гражданской войны. А системы дымоудаления и вентиляции - новые. Здесь также заменили инженерные системы, освещение, обновили вестибюли.

«Каховская», как и «Савеловская», - пока конечная станция БКЛ. Поезда, выгрузив пассажиров, отправляются назад и через пару минут появляются на другом пути для погрузки. Здесь - самый короткий переход метро. Меньше минуты требуется, чтобы с «Каховской» перейти на «Севастопольскую». Серая ветка, по которой можно доехать до «Савеловской». Как видим, Большое кольцо уже замкнулось.