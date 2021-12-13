Ликсутов объявил о тестировании сервиса "МультиТранспорт" в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ
Вам «шашечки» или метро? Скоро пассажирам столичного общественного транспорта выбирать не придётся. Для тех, кто пользуется и наземкой, и метро, и такси, в городе запускают онлайн-новинку. Весь городской общественный транспорт и такси — по подписке в одном приложении. Желающие смогут стать тестировщиками этой разработки.
«Совместно с ВТБ и «Яндекс Go» приглашаем вас принять участие в тестировании абсолютно нового сервиса — «МультиТранспорт», - говорится в сообщении Департамента транспорта в Telegram. - Это инновационный MaaS-сервис, который на первом этапе позволит вам использовать весь общественный транспорт и такси (для поездки до или от ближайшей станции метро, МЦК или МЦД) по единой выгодной подписке в приложениях «Метро Москвы» или «Яндекс Go». Как отметили в ведомстве, в будущем к сервису добавятся каршеринг, прокат самокатов и велосипедов.
«Мэр Москвы поставил задачу делать транспортную инфраструктуру доступнее и понятнее пассажирам, - сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Для этого мы реализуем в городе концепцию MaaS. «МультиТранспорт» будет полезен пассажирам, которые используют общественный транспорт, но иногда выбирают такси. С подпиской люди смогут экономить до 10% денег на оплате проезда ежемесячно. Гибкость и выгодные тарифы сервиса также привлекут новых пользователей из числа автомобилистов, которые переключатся на мультимодальные поездки. Это позволит более равномерно распределить транспортные потоки».
Доступны три тарифа на 30 дней:
- «МультиТранспорт Мини» за 2999 рублей (сюда входят абонемент «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в Москве и 5 поездок на такси);
- «МультиТранспорт Стандарт» за 3999 рублей (абонемент «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в Москве и 10 поездок на такси);
- «МультиТранспорт Макс» за 5999 рублей (абонемент «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в Москве и 20 поездок на такси).
Для тестировщика нужны только бесконтактная банковская карта или смартфон с Apple Pay, Google Pay. Узнать все детали и подать заявку на тестирование можно по ссылке. В набор добровольцев войдут всего 7 000 участников.
«MaaS является общемировым трендом, реализующим концепцию «Мобильность как услуга» для транспортных сервисов, - говорит Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент ВТБ. - С учетом пассажиропотока Москвы сервис станет одним из самых крупных в мире и позволит каждому человеку с учётом собственных потребностей выстраивать сложные мультимодальные поездки на различных видах транспорта, в том числе такси, по принципу «в одно окно». В дальнейшем сервис планируется расширить, внедрив в него поездки на самокатах и велобайках, а также рассмотреть возможность дополнительных опций по тарифным планам».