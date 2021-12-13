Ликсутов объявил о тестировании сервиса "МультиТранспорт" в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вам «шашечки» или метро? Скоро пассажирам столичного общественного транспорта выбирать не придётся. Для тех, кто пользуется и наземкой, и метро, и такси, в городе запускают онлайн-новинку. Весь городской общественный транспорт и такси — по подписке в одном приложении. Желающие смогут стать тестировщиками этой разработки.

«Совместно с ВТБ и «Яндекс Go» приглашаем вас принять участие в тестировании абсолютно нового сервиса — «МультиТранспорт», - говорится в сообщении Департамента транспорта в Telegram. - Это инновационный MaaS-сервис, который на первом этапе позволит вам использовать весь общественный транспорт и такси (для поездки до или от ближайшей станции метро, МЦК или МЦД) по единой выгодной подписке в приложениях «Метро Москвы» или «Яндекс Go». Как отметили в ведомстве, в будущем к сервису добавятся каршеринг, прокат самокатов и велосипедов.

«Мэр Москвы поставил задачу делать транспортную инфраструктуру доступнее и понятнее пассажирам, - сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Для этого мы реализуем в городе концепцию MaaS. «МультиТранспорт» будет полезен пассажирам, которые используют общественный транспорт, но иногда выбирают такси. С подпиской люди смогут экономить до 10% денег на оплате проезда ежемесячно. Гибкость и выгодные тарифы сервиса также привлекут новых пользователей из числа автомобилистов, которые переключатся на мультимодальные поездки. Это позволит более равномерно распределить транспортные потоки».

ЧТО ПОЛУЧАТ ПАССАЖИРЫ

Доступны три тарифа на 30 дней:

- «МультиТранспорт Мини» за 2999 рублей (сюда входят абонемент «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в Москве и 5 поездок на такси);

- «МультиТранспорт Стандарт» за 3999 рублей (абонемент «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в Москве и 10 поездок на такси);

- «МультиТранспорт Макс» за 5999 рублей (абонемент «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в Москве и 20 поездок на такси).

КАК УЧАСТВОВАТЬ

Для тестировщика нужны только бесконтактная банковская карта или смартфон с Apple Pay, Google Pay. Узнать все детали и подать заявку на тестирование можно по ссылке. В набор добровольцев войдут всего 7 000 участников.

ЦИТАТА

«MaaS является общемировым трендом, реализующим концепцию «Мобильность как услуга» для транспортных сервисов, - говорит Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент ВТБ. - С учетом пассажиропотока Москвы сервис станет одним из самых крупных в мире и позволит каждому человеку с учётом собственных потребностей выстраивать сложные мультимодальные поездки на различных видах транспорта, в том числе такси, по принципу «в одно окно». В дальнейшем сервис планируется расширить, внедрив в него поездки на самокатах и велобайках, а также рассмотреть возможность дополнительных опций по тарифным планам».