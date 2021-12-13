«Он меня обманул»: в Москве продюсер фильма «Сволочи» напал с ножом на своего стоматолога

Киношник требовал, чтобы к нему вышел его стоматолог. Последний в итоге услышал шум в коридоре и решил поговорить с пациентом, как говорится с глазу на глаз

Днем в понедельник, 13 декабря, в частной стоматологической клинике на Ясном проезде случилось ЧП. Во втором часу дня без записи в клинику явился постоянный клиент, 59-летний кинопродюсер Мурад Оганесян. По словам сотрудников, мужчина с первых минут общения начал высказывать претензии.

- В течение полугода он проходил лечение в клинике и остался не доволен результатом. Ему предложили переделать работу, которая была на гарантии. Но это его не устроило, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Киношник требовал, чтобы к нему вышел его стоматолог. Последний в итоге услышал шум в коридоре и решил поговорить с пациентом, как говорится с глазу на глаз. Вот только говорить Оганесян не собирался.

- Он достал из кармана нож и ударил медика в живот. После этого пациент скрылся. Первую помощь врачу оказали коллеги. Позже его увезли в больницу, - добавил источник «КП».

На кинопродюсера фильма «Сволочи» возбудили уголовное дело за нападение на врача в Москве

Через чес Оганесяна задержали в его московской квартире. Сейчас он дает показания следователям.

- Он меня обманул, - так продюсер объяснил ножевое ранение врача.

За тяжкое преступление ему светит реальный срок лишения свободы.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

В ближайшее время Оганесяну изберут меру пресечения. В киноиндустрии он личность довольно известная. Много лет он был генеральным директором продюсерского центра «Парадиз» Видео». Одна из самых картин, снятых компанией – это фильм «Сволочи». Лента оскандалилась на вручении кинопремии. Тогда награду фильму отказался вручить Владимир Меньшов.

Тем временем раненому стоматологу уже сделали операцию. Жизни медика ничто не угрожает.