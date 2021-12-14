Три новых корпуса появятся в инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе

Фото: stroi.mos.ru

На северо-западе столицы продолжается масштабное обновление инфекционной больницы №1 на Волоколамском шоссе. Между новыми корпусами начался монтаж последнего наземного перехода.

«Сейчас монтируются металлоконструкции четвертого перехода, который соединяет северный и центральный корпуса, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию планируется уже в следующем году».

Фото: stroi.mos.ru

На месте прежних морально и физически устаревших зданий строят новый лечебный блок. В нем для пациентов появятся индивидуальные боксы мельцеровского типа. Такие специальные палаты позволяют полностью изолировать заразного инфекционного больного.

Три отдельно стоящих корпуса нового комплекса больницы будут переменной этажности. Их соединят крытые переходы на уровне второго этажа и единое подземное пространство. Благодаря этому пациенты и врачи смогут перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

Фото: stroi.mos.ru

КОНКРЕТНО

В лечебно-диагностическом комплексе разместятся:

- лечебная, диагностическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая службы, с возможностью стационарного лечения;

- патологоанатомическая служба;

- блок учебных кафедр;

- администрация.