«Он считал людей пылью»: Друг рассказал о странностях 18-летнего парня, который пытался взорвать школу в Серпухове

Владислав Струженков принес в свою бывшую школу на территории Серпуховского женского монастыря самодельную бомбу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

KP.RU удалось пообщаться с близким знакомым 18-летнего парня, который пытался взорвать школу в Подмосковье. Напомним, Владислав Струженков принес в свою бывшую школу на территории Серпуховского женского монастыря самодельную бомбу. Она взорвалась на входе. Струженкову фактически оторвало ноги. Несколько учеников, находившихся внутри школы, получили ранения и травмы, но их жизни уже ничего не угрожает.

Судя по всему, Струженков пришел к 8:15 в школу, чтобы попасть на общую утреннюю молитву, когда в холле собираются около ста человек. Но зачем он хотел всех убить, до сих пор непонятно. Между тем корреспонденту KP.RU удалось поговорить с человеком, который близко знает Струженкова.

- Влад пришел в школу при монастыре в пятом классе, так что все среднюю и старшую школу учился с одними и теми же ребятами. Класс на самом деле более-менее дружный, никакого буллинга не было, - говорит наш собеседник. - Но в последние два года учебы он стал меняться. Раньше был веселым, общительным, а потом вдруг настроение стало другим. Апатия какая-то ко всему началась. Иногда он мог пооткровенничать. Говорил странные вещи. Мол, люди - это просто пыль. Мол, мы все пытаемся чего-то добиться в жизни, учимся, работаем, рожаем детей, а в этом нет никакого смысла в масштабах вселенной. Так он говорил. Мысль была в том, что даже если человечества вдруг не станет, планете будет пофигу, и космосу тоже.

По словам приятеля Струженкова, тот иногда говорил и о своих родителях.

- Он их как бы упрекал в том, что они его родили. Говорил: «Из-за их решения я появился на свет и теперь мучаюсь, потому что все бессмысленно». Насколько я понимаю, он какие-то эти свои мысли и педагогам ретранслировал. По крайней мере, в какой-то момент с ним начал работал школьный психолог. Видимо, пытался отговорить его от возможного суицида.

Наш собеседник рассказывает, что об онкологическом заболевании Владислава в школе тоже многие знали.

- Это был рак щитовидной железы, но Влад сумел вылечиться, насколько я понял. Единственное, как мне казалось, после перенесенной болезни у него возникли какие-то проблемы с памятью и концентрацией. А может просто со стрессом совпало.

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