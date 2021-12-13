«Затянул разорванные ноги проволокой»: Парня, который пытался взорвать школу в Серпухове, спас охранник

Врачей к Струженкову не подпустили, пока его и территорию вокруг не проверили саперы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сайту KP.RU стали известны новые подробности взрыва в подмосковном Серпухове. Напомним, утром в понедельник, 13 декабря, на входе православной гимназии, которая находится на территории старинного женского монастыря, взорвалась самодельная бомба. Ее принес бывший выпускник школы, 18-летний Владислав Струженков, который пытался попасть на общую утреннюю молитву, но дверь здания оказалась заперта.

- Когда прогремел взрыв, к трехэтажному зданию школы прибежал охранник, дежуривший у ворот монастыря. (В самой школе, по нашим данным, в этот момент находилась только женщина-вахтерша, которая отвечает за допуск звонящих в дверь и звонки на уроки, - Авт.). Он увидел парня с разорванными в клочья ногами (ВСУ было начинено металлическими поражающими элементами, - Авт.), который лежал у двери, - рассказал KP.RU источник в следствии. - Из него столько крови текло, что охранник понял - надо срочно чем-то перетянуть конечности. Нашел только проволоку. Она и пошла в ход.

При этом секьюрити, как он сообщал сотрудникам полиции, увидел какие-то странные провода на одежде Струженкова, поэтому быстро стащил его от двери вниз по ступенькам на площадку перед школой.

- Он объяснил: «В школе оставались дети, а вдруг ЭТОТ взорвется еще раз?» (Детей в это время учителя выводили через другой выход, - Авт.). Тем времени «взрывник» через какое-то время начал снова ползти по ступенькам к дверям. Но потом потерял сознание.

Как известно, врачей к Струженкову не подпустили, пока его и территорию вокруг не проверили саперы. Ничего опасного не нашли.

- После взрыва молодой человек пролежал около двух часов, но выжил именно благодаря охраннику. Если б тот не затянул ноги, Струженков за это время наверняка истек бы кровью, - резюмирует наш собеседник.

После случившегося прокуратура Московской области проведет проверку всех подмосковных школ - как в них устроены система охраны и пропускной режим.

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