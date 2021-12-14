В Москве мошенники развели известную художницу

81-летняя Елена Афанасьева — известная художница и педагог. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

81-летняя Елена Афанасьева — известная художница и педагог. Она является членом Союза художников, Международного художественного фонда и Международной академии наук о природе и обществе. Около 50 лет Елены Андреевна участвует в выставках в России, Польше, Франции, Англии, Германии. А её работы представляют ценность для владельцев частных коллекций на родине и за рубежом. В роду у Елены Афанасьевой было немало известных и выдающихся людей. Её дед Алексей Некрасов был профессором, одним из создателей музея архитектуры, а его брат, Александр Некрасов — академиком, который работал с авиаконструктором Туполевым и занимался научными исследованиями в области авиации. В последствии и Андрей Туполев и Александр Некрасов были арестованы по обвинению во вредительстве и принадлежности к контрреволюционной организации.

Алексей Некрасов (слева) и Александр Некрасов Фото: wikimedia.org

Несколько дней назад на юго-западе Москвы художница обратилась в полицию. Женщина рассказала дежурному, что недавно стала жертвой мошенников. Елена Андреевна объяснила, что не сразу догадалась о том, что имела дело с преступниками и описала хорошо знакомую полицейским схему мошенничества. На телефон художницы позвонила девушка, представилась сотрудником банка и объяснила, что на Елену Андреевну кто-то якобы оформил кредит. А выплачивать его придётся конечно же ей самой. Но чтобы этого не произошло, художница должна была как можно скорее оформить ещё один кредит, снять деньги с карты и отправить по тем реквизитам, которые продиктует голос в трубке. Девушка убедительно объясняла, что через какое-то время задолженность будет аннулирована. Елена Андреевна растерялась и согласилась выполнить все рекомендации мошенников. Она отправилась в ближайший банк, оформила на себя кредит и через банкомат отправила средства по указанным реквизитам. После этого девушка по телефону сообщила художнице, что через несколько дней, когда деньги будут зачислены на счёт, кредит отменят. Спустя несколько дней Елена Афанасьева в телефонном разговоре рассказала о случившемся внуку, молодой человек сразу понял, что его бабушку обманули и отвёз её в полицию.

— Поступило заявление от 81-летней гражданки о том, что на её телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и сообщили, что на потерпевшую оформлен кредит, который нужно погасить, оформив другой кредит и переведя деньги на указанный неизвестными счёт. Ущерб составил 150 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас по заявлению художницы проводится проверка.