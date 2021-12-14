Друзья подростка, подозреваемого в убийстве оператора Мосфильма, не верят в его причастность к жестокой расправе

17-летний Александр С. и 16-летняя Кристина В.

KP.RU переговорила с друзьями подростка из Долгопрудного, которого накануне задержали за жестокое убийство бывшего оператора Мосфильма. По версии следствия 17-летний Александр С.* вместе с 16-летним Антоном К.* и 16-летней Кристиной В.* жестоко зарезали 40-летнего соседа Николая У. на спортивной площадке в Долгопрудном. Мужчину нашли случайные прохожие на детской площадке днем в воскресенье, 12 декабря. На теле погибшего оперативники обнаружили множество колото-резаных ран шеи и головы. Рядом с трупом следователи обнаружили следы от ботинок нескольких человек, а также женскую брошь в виде гитары.

По горячим следам была задержана компания подростков. Однако друзья старшего мальчика, 17-летнего Александра С.*, не верят, что он может быть причастен к жестокой расправе.

«Саша* очень добрый и позитивный парень! Мы с ним знакомы много лет, живем с соседних дворах. Раньше часто гуляли и общались. Он совсем не конфликтный, даже не дрался никогда», - рассказала в разговоре с KP.RU Алина*, подруга задержанного подростка.

Другой товарищ подозреваемого предполагает, что ребят могли спровоцировать, а они просто защищались.

«Второй задержанный мальчик, 16-летний Антон*, он не местный - живет в Москве. Про него ничего не знаю, но Саша* точно не мог такое сделать! Возможно их спровоцировали. Может этот Николай сам полез в драку, стал нападать на ребят, а они защищались. Мне никак не верится, что Саша*, которого я знаю много лет, мог на кого-то напасть и убить», - рассказал Иван*, друг задержанного школьника.

Так это или нет - установит следствие. В настоящий момент задержаны все трое подростков, подозреваемых в жестоком убийстве 40-летнего бывшего оператора киностудии Мосфильм. Степень их причастности к убийству устанавливают следователи.

Известно, что ранним утром 12 декабря 40-летний Николай У. проходил мимо спортивной площадки во дворе по улице Восточная в Долгопрудном. У мужчины начался конфликт с компанией подростков, которая гуляла на площадке. Ссора быстро переросла в потасовку, во время которой кто-то из подростков достал нож и нанес мужчине смертельные раны. Сейчас следователи работают с подозреваемыми школьниками и устанавливают все детали произошедшего.

* -имена изменены