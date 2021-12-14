Более 560 предприятий Москвы примут участие в национальном проекте, стимулирующем повышение производительности труда

Всего критериям национального проекта на территории Москвы соответствуют 5 тыс. крупных и средних предприятий Фото: Артем КИЛЬКИН

Осенью 2021 года правительство Москвы присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». Таким образом каждое десятая промышленная компания Москвы – более 560 крупных и средних заводов и фабрик – получат возможность повысить эффективность производства. Об этом на конференции «Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы» министр правительства столицы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО

«Для нас это будет хорошим стимулом для дальнейшего развития наших предприятий, - отметил министр. - Мы планируем в следующем году отработать все инструменты и механизмы с привлечением 109 предприятий. Всего до 2024 года примет участие 561 предприятие».

Всего критериям национального проекта на территории Москвы соответствуют 5 тыс. крупных и средних предприятий. Кирилл Пуртов признался, что власти рассчитывают на достаточно большую конкуренцию для участников и готовы «всеми силами, что есть, привнести опыт и знания в работу бизнеса».

Дело в том, что условия ведения бизнеса в Москве гораздо жестче, чем в других городах России. Это и понятно. В Москве высокая плотность населения, большое скопление предприятий. По-настоящему конкурентная бизнес-среда. За последнее десятилетие практически все крупные промплощадки прошли реорганизацию. Повышение конкурентоспособности для города является важной деталью для более интенсивного развития.

«В этом смысле нацпроект призван помочь нам более эффективно начинать новый бизнес и развивать то, что у нас уже есть», - пояснил Кирилл Пуртов.

Участие в проекте является бесплатным. Для участников разработают индивидуальные решения по организации производственного процесса и обучению сотрудников. Предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность продукции. Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо пройти регистрацию на портале Производительность.рф и выбрать регион - Москва.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

Напомним, национальный проект «Производительность труда» стартовал в России в 2019 году. Суть его в том, чтобы проанализировать работу предприятия, найти процессы, из-за которых эффективность труда падает и скорректировать их. Также важная часть проекта – формирование новой корпоративной культуры, в которой все рядовые сотрудники и топ-менеджмент объединены одной целью – постоянное совершенствование производственных и бизнес-процессов

В нацпроекте принимают участие 3 тыс. предприятий в 71 регионе страны. Благодаря инструментам, предлагаемым проектом, предприятия смогли приумножить свои доходы на 133 млрд рублей. Прирост производительности труда повысился до 12%, против 5% на остальных предприятиях, подходящих под критерии участия в национальном проекте. Фонд оплаты вырос на 48 млрд рублей (11%) при приросте общей численности персонала на 0,4%. Повышение эффективности работы предприятий важно для государства, поскольку это напрямую отражается на конкурентоспособности страны на международном уровне.

«Общая цель у нас – не менее 5% - нужно повысить производительность труда. Производительность имеет серьезнейший макроэкономический эффект, - сообщил первый замглавы Минэкономразвития России Андрей Иванов. - Наши специалисты готовы вам помочь, подглядеть в ваших процессах то, что вы сами уже не видите, чтобы это помогло повысить вашу эффективность. Мы обучаем менеджменту: поможем вам сформировать систему работы менеджмента таким образом, чтобы без привлечения внешнего консалтинга ваши управленцы могли найти решения, которые бы помогали повышать производительность».