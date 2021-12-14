В Москве тарифы на парковку снизят с 24 декабря

Снизить тарифы решили на 29 улицах. Это, по мнению специалистов, позволит перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность парковок. Фото: Варданян Анастасия

Радостная новость для автомобилистов - на 29 улицах в Москве изменятся тарифы на парковку. Снижение стоимости произойдёт уже 24 декабря нынешнего года.

- Принято решение снизить тарифы на 29 улицах, что позволит перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность парковок, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Изменение тарифов

Власти города постоянно анализируют загруженность городских улиц, ежегодно она растет за счет дополнительного транспорта. По последним данным, в Москве и области уже зарегистрированы 8,4 млн машин — это в 1,5 раза больше, чем десять лет назад.

Ежегодно анализируется и загруженность платных парковок, чтобы понять, выполняют ли свою функцию установленные тарифы.

- На 14% улиц, где при малом количестве жилых домов сосредоточено много мест притяжения – рестораны, торговые и бизнес-центры, достопримечательности – парковки заполнены на 95-100%. Благодаря изменению тарифов, на парковках будет оставаться до 10-15% свободных мест – жители и другие водители, кому это важно, смогут быстрее припарковаться. Это мировой принцип настройки тарифа на парковку, – объяснили kp.ru в Департаменте транспорта Москвы.

Снизить тарифы решили на 29 улицах. Это, по мнению специалистов, позволит перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность парковок. Например, на парковках на Николоямской улице, Подколокольном переулке, улице Александра Невского вместо максимального тарифа 380 рублей в час начнет действовать дифференцированный тариф, а по воскресеньям - бесплатная парковка.

Парковки рядом с домом

На загруженных улицах хотят припарковаться не только те, кто приехал по делам, но и жильцы домов. Напомним, местные жители имеют льготы на парковку – за 3000 рублей в год они могут круглосуточно без оплаты оставлять машину на платных парковках и специальных местах для резидентов в своем районе.

Однако по просьбам москвичей станет больше парковок только для жителей – на загруженных улицах, чтобы владельцам парковочных разрешений было проще найти место рядом с домом. В этом году число мест только для жителей выросло в 3,5 раза – их уже больше 1200 (ознакомиться с адресами можно по ссылке), а до конца года их станет 1500.

Еще одна мера, которая позволит местным жителям в центре города не испытывать трудности с парковкой, ввести новый тариф. Изменения коснутся 53 улиц. Речь о самых загруженных парковках города – на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади и другие. Здесь будет установлен новый тариф: с 8.00 до 21.00 – 450 рублей в час, с 21.00 до 8.00 – 200 рублей в час (включая воскресенье).

- Это необходимая мера: текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить хотя бы несколько свободных мест, потому что там слишком много дорогих ресторанов и магазинов. Новый тариф поможет освободить до 10-15% мест, - объяснили в Департаменте транспорта Москвы.

Сейчас автомобилисты могут сделать несколько кругов по району, прежде чем где-то припаркуются. Здесь и негативные экологические эффекты от «перепробега» автомобилей, которые проезжают дополнительные расстояния.

- Если какие-то районы города пользуются повышенным спросом, платные парковки, в том числе и с высокой стоимостью – неизбежная мера, — говорит Инна Вершинина, доцент кафедры современной социологии социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Кстати

Парковки для каршеринга: что изменится

Стоимость разрешения для каршеринговых компаний станет выше на 9%. При этом абонемент для них сохранится, потому что каршеринг позволяет более эффективно использовать городское пространство. Каждым таким автомобилем в сутки пользуются в среднем семь человек, поэтому они чаще, чем личные машины, освобождают парковочные места.

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