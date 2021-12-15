Кандинский, Репин, Малевич, или 120 шедевров русской живописи

Борис Кустодиев. «Купчиха, пьющая чай». 1923. Нижегородский государственный художественный музей.

Это, может, и пафосно звучит, но из песни слов не выкинешь: несколько лет назад крупнейший подмосковный музей «Новый Иерусалим» совершил настоящую арт-революцию. Он своим примером доказал, что региональные музеи могут успешно конкурировать по числу посетителей своих выставок со столичными музеями. Залог успеха - грамотная концепция и уникальные экспонаты. Так, в 2018 - 2019 годах в «Новом Иерусалиме» с огромным успехом и аншлагами прошел выставочный проект «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени». В 2019 - 2020-м - выставка «Шагал. Между небом и землей» собрала более 100 тысяч (!) посетителей. В 2020 - 2021-м настоящий фурор вызвала выставка младших Брейгелей. Новый проект, который наверняка станет таким же хитом, откроется в рамках ежегодного фестиваля «Зима в Подмосковье» - 18 декабря «Новый Иерусалим» представит выставку «Азбука шедевра».

Василий Кандинский. «Импровизация № 209». 1917. Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова.

«ЧАСТЬ НАШЕГО КУЛЬТУРНОГО КОДА»

«Азбука шедевра» объединяет более 120 работ русских художников, представляющих разные эпохи. От романтика Карла Брюллова до авангардистов Казимира Малевича, Натальи Гончаровой и Аристарха Лентулова, от пейзажиста Ивана Шишкина до символиста Кузьмы Петрова-Водкина, от реалиста Ильи Репина до мариниста Ивана Айвазовского.

- 18 декабря мы открываем главное событие губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в этом году - выставку «Азбука шедевра» в музее «Новый Иерусалим», - говорит вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. - Представленная экспозиция вызывает огромный интерес и является очень значимой. Выставка «Азбука шедевра» - отличный пример объективного комплексного взгляда на произведения великих русских художников, которые в большинстве своем неизвестны широкой публике. Такие шедевры, как «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Колхозное изобилие» Бориса Щербакова, «Старая мельница» Василия Поленова, - часть русской души и нашего культурного кода.

Михаил Нестеров. «Два лада». 1922. Вариант одноименной картины (1905, Нижегородский государственный художественный музей).

РУССКОЕ ИСКУССТВО ОТ А ДО Я

По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, подготовка выставки «Азбука шедевра» длилась около двух лет, было проведено множество встреч в регионах.

- В результате этого сотрудничества гости нашего подмосковного музея «Новый Иерусалим» смогут увидеть более сотни работ лучших русских живописцев из разных уголков страны. По работам Айвазовского, Дейнеки, Кандинского, Кустодиева, Лентулова, Малевича, Серова, Шагала можно будет изучить историю русской живописи с ее яркими эпизодами и образами, - отмечает Харламова.

- «Азбука шедевра» - самый амбициозный проект музея «Новый Иерусалим», - объясняет генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов. - Это результат сотрудничества именно региональных, а не крупных столичных музеев. Мы постарались показать нашим гостям целый спектр интереснейших работ лучших русских живописцев, собранных со всей России. Причем работ не столь «насмотренных» и знакомых, как произведения, представленные в экспозициях музеев Москвы или Санкт-Петербурга. В этом уникальность выставки.

Кстати, «Азбука шедевра» - вовсе не спонтанное название, не ради красного словца выдуманное, а продуманная концепция. Вся экспозиция тематически построена вокруг тридцати трех букв русского алфавита. Каждая буква - это сюжеты, жанры, авторы, эпохи. Например, «В» в «Азбуке шедевра» - означает воздух, «З» - зеркало, «О» - орнамент, «Ф» - фактура и так далее. С одной стороны, получается этакая временная выстроенная эклектика, с другой - все детали этого пазла соединены между собой четко и гармонично.

Илья Машков. «Натюрморт». 1913. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева. Изображения предоставлены пресс-службой МВК «Новый Иерусалим»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ:

«Для наших жителей и гостей в рамках проекта «Зима в Подмосковье» организованы великолепные выставки. Особые точки притяжения - легендарные усадьбы. Так, уникальна Музей-усадьба Достоевского в Зарайске, те усадьбы, где написали свои великие произведения Чайковский и Чехов. Экскурсии туда очень популярны. Я надеюсь, что все мероприятия пройдут в доброжелательной и гостеприимной атмосфере и с соблюдением всех мер безопасности».

КСТАТИ

Какие картины можно увидеть на выставке:

• «Купчиха» Бориса Кустодиева,

• «Косарь» Казимира Малевича,

• «Кацапская Венера» Михаила Ларионова,

• «Импровизация № 209» Василия Кандинского,

• «Закат» Архипа Куинджи и другие.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНКРЕТНО

• Выставка «Азбука шедевра» будет проходить с 18 декабря 2021 года по 19 июня 2022-го.

• Адрес музея: Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 1.

• Сайт njerusalem.ru

• Телефон для справок: +7 (498) 314-02-36.

• Стоимость билета: от 300 рублей.

• На выставку продаются только электронные билеты - по сеансам с фиксированным временем входа. Посещение музея возможно только в маске и с соблюдением социальной дистанции между гостями в 1,5 - 2 метра.

• Программа проекта «Зима в Подмосковье»: welcome.mosreg.ru.