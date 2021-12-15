Первые матчи на футбольном поле в Ясенево пройдут в 2022 году

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На юго-западе столицы любители спорта в скором времени получат еще одну комфортную площадку для игр и тренировок.

«Футбольное поле с инфраструктурой в районе Ясенево на улице Паустовского, владение 6, корпус 2 введут в эксплуатацию в 2022 году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Здесь уже завершены основные строительные работы».

По проекту проводилась реконструкция ранее незавершенного сооружения - поля с двухэтажным административно-бытовым корпусом и крытой парковкой для спецтехники. Внутри здание разделят на пять основных зон - вестибюль, учебные, административные, вспомогательные и технические помещения.

Покрытие футбольного поля заменят на искусственный газон. С северной стороны поставят ограждение с шумозащитным экраном, а также подключат фонари, проведут комплексное благоустройство с установкой лавочек, цветочных вазонов, урн. На стадионе разместятся трибуны для зрителей почти на 500 мест и контрольно-пропускной пункт, рядом - открытые парковки.