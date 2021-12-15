В 2022 году в Москве реконструируют 50 поликлиник

Устаревшие здания полностью перестраивают по новому стандарту медицинской помощи. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По всей Москве продолжается масштабная реконструкция районных поликлиник. В ближайшие три года полностью обновят две сотни устаревших зданий. Сегодня, 15 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание детско-взрослой поликлиники в районе Коньково на Профсоюзной улице. Здесь находятся филиал № 5 диагностического клинического центра № 1 и филиал № 4 детской городской поликлиники № 81.

Одновременно после реконструкции начала принимать пациентов ещё одна поликлиника – филиал № 5 КДЦ № 4 на Беловежской улице в Можайском районе столицы.

«В Москве проводится самая кардинальная реконструкция, модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю столицы, - сказал Сергей Собянин. - Около половины всего поликлинического фонда морально и физически устарело, было построено 50, 60, а то и 70 лет тому назад. Поверхностные ремонты никакого эффекта не давали. Поэтому принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник Москвы».

По его словам, от прежних зданий остается фактически один остов. Все остальное возводят заново с учётом перепланировки помещений и логистики движений пациентов.

«В поликлиниках создается комфортная среда для пациентов и для врачей, - отметил мэр. - Здания оснащаются самым современным оборудованием, комплектуются врачами до установленного стандарта. Сегодня заканчивается и до конца года будет реконструировано 35 поликлиник. В следующем году - еще полсотни».

Собянин уточнил, что программа модернизации и реконструкции городских поликлиник завершится в 2024 году.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Пятиэтажное здание поликлиники в Коньково во время комплексной реконструкции практически полностью перестроено. В нем:

- сделали новый фасад;

- заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки;

- обновили отделку общественных зон и кабинетов.

Теперь в поликлинике открылись кабинеты, которых раньше не было: для взрослых – кабинет маммографии, для детей – кабинеты невролога и хирурга.

Здание рассчитано на 510 посещений в смену.

По новому московскому стандарту поликлиник:

- рассадка врачей по кабинетам сделана так, чтобы меньше собирались очереди из пациентов и ожидание приёма стало комфортнее;

- закуплена 480 единиц новой медтехники, в том числе и мебели, для проведения современных видов диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления, маммография и др. К примеру, флюорографические исследования теперь будут проводить на рентген-аппарате типа U-дуга – универсальной цифровой системе, позволяющей выполнять рентгеновские снимки высокого качества разрешения и детализации – с минимальной дозой облучения;

- для пациентов появились удобная навигация и зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами;

- для врачей и медицинских сестер - уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы;

- в регистратуре пациентов встречают сотрудники центров госуслуг «Мои документы», которые ответят на вопросы, помогут сориентироваться и вовремя попасть на прием к нужному врачу.

ПЛАНЫ

В ближайшие годы в столице:

- проведут реорганизацию пространства в зданиях поликлиник, которые не требуют реконструкции;

- построят порядка 30 новых зданий поликлиник в районах, где их объективно не хватает;

- реконструируют порядка 200 зданий поликлиник, в том числе 137 поликлиник первой очереди и порядка 60 зданий второй очереди.

До конца 2021 года Комплекс городского хозяйства Москвы завершит реконструкцию 35 зданий поликлиник. Сейчас обновляются 46 зданий городских поликлиник общей площадью порядка 190 тысяч квадратных метров.