В Москве от передозировки снотворным скончался сербский миллионер

Несколько дней медики боролись за жизнь Владана. Врачи делали всё возможное, но мужчина не приходил в сознание. Фото: Андрей КАРА

53-летний Владан Р. — известный московский ресторатор и владелец отеля в Сербии. Его компания занимается поставками продуктов в Россию, её услугами пользуются многие известные заведения в Москве и за её пределами. А его отель в год посещают порядка 20 тысяч человек. Миллионер часто приезжал в Россию по делам.

Полторы недели назад Владана нашли в одной из комнат в квартире на Кутузовском проспекте без сознания. Мужчину срочно госпитализировали и поместили в реанимацию. Состояние миллионера было тяжелым и нестабильным. Медики пытались выяснить причину и проводили все возможные исследования. Анализ крови показал высокое содержание седативных веществ, такое могло быть если бы мужчина принял очень большую дозу снотворного.

— 3 декабря в реанимационное отделение ГКБ №67 им. Ворохобова был доставлен 53-летний мужчина в бессознательном состоянии. Пациенту был поставлен диагноз: острая экзогенная интоксикация, отравление бензодиазепинами, — сообщил источник kp.ru

Несколько дней медики боролись за жизнь Владана. Врачи делали всё возможное, но мужчина не приходил в сознание. А его состояние оставалось очень тяжелым. Он провёл в реанимации неделю и скончался, не приходя в сознание. После смерти пациента, врачи сообщили о случившемся в полицию, а тело миллионера отправили на экспертизу.

— Поступило сообщение о том, что в реанимации скончался 53-летний уроженец Республики Сербия, по данному факту проводится проверка, тело направлено на медицинское исследование, причина смерти устанавливается, — сообщил источник kp.ru

Члены семьи Владана от каких-либо комментариев отказались.