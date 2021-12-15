«Процессуальные нарушения не удовлетворили обвинение и защиту»: почему дело «лимонадного отравителя» пересмотрят в суде

Мурат Сабанов в Таганском суде. Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

В среду, 15 декабря, новостные ленты облетела новость о пересмотре приговора так называемому «лимонадному отравителю». Такое решение действительно принял Мосгорсуд.

- Были рассмотрены апелляционные жалобы и апелляционные представления на приговор Басманного районного суда Москвы от 20 мая 2021 года в отношении Сабанова. Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе, - сообщили kp.ru в пресс-службе Мосгорсуда.

При этом сам Сабанов останется под стражей. Его содержание в СИЗО продлили аж до 15 марта 2022 года. Но что же заставило отменить приговор? Кого он не устроил: обвинение или защиту?

Напомним, Басманный суд в мае этого года признал Сабанова виновным. Была полностью доказана его причастность к пяти эпизодам. Во всех случаях действовал уроженец Кабардино-Балкарии по одной схеме. Он знакомился с людьми на Чистых прудах, заводил разговор и предлагал им выпить лимонад, в который заранее подмешивал снотворное. Когда препарат начинал действовать, преступник грабил своих жертв.

В итоге решением суда Сабанов получил 16 лет колонии строгого режима. Это всего на 1 год меньше, чем тот срок, на котором настаивала прокуратура. Кроме того, почти 18 миллионов рублей он должен выплатить потерпевшим по гражданским искам. Последние, кстати, обжаловать решения суда не стали. Не довольны остались прокуратура и адвокаты Сабанова. Правда, глобальных претензий, например, просьб рассмотреть новые эпизоды или изучить вновь открывшиеся обстоятельства, ни у одной из сторон нет.

- Причиной для апелляций стали процессуальные нарушения, которые по мнению прокуратуры и адвокатов были в суде первой инстанции, - сообщили kp.ru в Мосгорсуде.

То есть новое судебное заседание — скорее формальность. Вероятнее всего, приговор суда первой инстанции значительно не изменится. Дата нового судебного слушания будет известна уже в ближайшее время.