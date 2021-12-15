Для больницы в Коммунарке строят родильный дом

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

В больнице в Коммунарке завершается строительство родильного дома на 130 коек.

«Готовность объекта составляет 93 %, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На финальной стадии завоз и расстановка медоборудования и мебели, внутренние отделочные работы и благоустройство, оформляются документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию».

По его словам, всего для роддома закупят более 8 тысяч единиц медицинского оборудования и мебели.

«Больница в Коммунарке предназначена для оказания плановой и экстренной помощи жителям ТиНАО, Бутова, Солнцева, Ново-Переделкина и других округов и районов столицы, - добавил Рафик Загрутдинов. - Пациенты смогут получить полный спектр услуг — диагностику, стационарное и амбулаторное лечение, высокотехнологичную помощь — практически по всем профилям медицинской помощи. Возведение больницы началось в январе 2017 года и осуществляется в несколько этапов. В декабре 2019 года завершили строительство первой очереди — четырех корпусов общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, медцентр в Коммунарке – самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую мы возводили с нуля в чистом поле».

КОНКРЕТНО

Общая площадь пятиэтажного здания - 22 420 квадратных метров. В нем разместятся:

- приемное отделение с экстренным оперблоком;

- два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек;

- отделение патологии беременности на 30 коек;

- отделение реанимации новорожденных на 9 кювезов;

- отделение анестезиологии и реаниматологии;

- родовое отделение на 2 операционные;

- клинико-диагностическая лаборатория (экспресс);

- женская консультация;

- административно-хозяйственный блок с конференц-залом на 50 мест.