Отмена налога при продаже недвижимости! Кому можно не платить

Нововведения комментирует юрист Валерия Воронова (руководителя компании «Лэджи Консалтинг»):
«Новые правила действуют при продаже квартиры для улучшения жилищных условий, независимо от срока владения ею. Однако, должны быть соблюдены несколько правил:
- не менее двух детей до 18 лет (или до 24 лет при очном обучении);
- покупка и продажа объектов в течение одного календарного года или не позднее 30 апреля следующего года;
- площадь нового объекта или его кадастровая стоимость больше, чем в проданном объекте;
- кадастровая стоимость проданного объекта - не более 50 млн.руб.;
- отсутствие у членов семьи другого жилья с разницей в площади более 50% при сравнении с новым объектом.
Таким образом, данными льготными условиями смогут воспользоваться только налогоплательщики, отвечающие данным критериям».