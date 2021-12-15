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Происшествия15 декабря 2021 19:28

Неизвестный "заминировал" рейс Москва - Волгоград, вылетающий из "Шереметьево"

В экстренных службах рассказали, какая сейчас обстановка
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
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Аэропорт работает в штатном режиме

Аэропорт работает в штатном режиме

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщение о "минировании" самолета рейса Москва - Волгоград поступило анонимно вечером 15 декабря в аэропорт "Шереметьево". Об этом рассказал источник в экстренных службах.

- Анонимное сообщение о "минировании" самолета рейсом Москва - Волгоград поступило в аэропорт "Шереметьево". В связи с этим усилены меры безопасности, - сообщил источник.

В "Шереметьево" об инциденте знают, но подробности не раскрывают.

- Этим занимается полиция. Аэропорт работает в штатном режиме, - сказали в аэропорту "Шереметьево".

Как известно из источника в правоохранительных органах, самолет Airbus A320 (на борту 158 посадочных мест) цел, звонок о минировании оказался ложным.

- Эвакуация людей не проводится. Рейс выполняют сразу несколько авиакомпаний. Самолет должен вылететь в 22.45 по московскому времени, - рассказали в справочной службе аэропорта.

Напомним, накануне неизвестный отправил сообщение в правоохранительные органы, где указал о минировании самолетов, которые вылетали из Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, а также было указано, что взрывчатка на борту самолета рейса Москва - Хабаровск. Однако информация оказалась ложной.

ЧППроисшествия: ЧП