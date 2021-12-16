Новостройка-тетрис появится в районе Соколиная гора

Фото: mos.ru

Необычная многоэтажка с ярко-малиновыми панелями на фасадах появится в будущем году на востоке столицы.

«В районе Соколиная гора на Гаражной улице, владение 3 строится жилой дом для переселения по программе реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас специалисты занимаются устройством котлована и монтируют шпунтовое ограждение. Дом будет двухсекционным и внешне напомнит фигурку из игры «Тетрис», а ярким акцентом станет обрамление контура здания ярко-малиновыми панелями».

КОНКРЕТНО

Жилой дом представляет собой двухсекционное здание по индивидуальному проекту с подземной парковкой. При внешней отделке здания применяется система вентилируемого фасада с использованием керамической плитки и фиброцементных панелей. На них укрепят корзины для кондиционеров. Входы в подъезды украсят витражным остеклением.

В доме будет 165 квартир (однокомнатных – 50, двухкомнатных – 70, трехкомнатных – 45). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации. Квартиры начинаются со второго этажа.

На первом этаже - нежилые помещения, например, для магазинов, кафе, салонов красоты, спортклубов, кружков и секций для детей.

В вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

В каждой секции дома - грузопассажирские лифты на 1000 и 400 килограммов, с визуальной и тактильной информацией.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли. Теперь мамы с колясками, пожилые люди и инвалидов смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входов защитит от скольжения в любое время года.

Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, а также откроют плоскостную парковку.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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