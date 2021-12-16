Воспитательница, связавшая 5-летнего ребенка скотчем, скрывалась от суда на Мальдивах

На кадрах, зафиксированных камерой раздевалки детского сада, было отчётливо видно, что Саша ничего не выдумал, а воспитательница действительно связала мальчика скотчем.

Эта долгая история началась ещё в марте. Но добиться справедливости маме 5-летнего Саши (имя изменено) очень долго не удавалось. Руководство детского сада и сама воспитательница обвиняли ребёнка во лжи и убеждали родительницу, что ничего подобного в стенах этого учреждения произойти не могло. Но 45-летняя Елена верила сыну, и всё же смогла докопаться до истины. В сентябре в руки мамы мальчика наконец попало видео, на котором воспитательница издевается над её ребёнком. На кадрах, зафиксированных камерой раздевалки детского сада, было отчётливо видно, что Саша ничего не выдумал, а воспитательница действительно связала мальчика скотчем.

Тогда работнице детского учреждения позволили уйти по собственному желанию, и наказание бы не последовало. Но после публикации видео произошедшим заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре. Начались проверки. Недавно, по результатам одной из них на воспитательницу было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сейчас по делу ведётся расследование.

— Было у установлено, что в период с 12.30 до 15.30 5 марта 2021 года 42-летняя гражданка, воспитатель детского сада ненадлежащим образом исполнила обязанности по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, жестоко обращаясь с ним. В связи с этим было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ, — сообщил источник kp.ru.

Ранее воспитательнице вменяли лишь побои, а признаков уголовного преступления в её действиях не усматривали. В октябре суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей в пользу государства. Примечательно, что с началом делопроизводства, воспитательница исчезла. Женщина много раз просила перенести заседание по причине отсутствия в России, эту информацию она подтверждала соответствующими документами — билетами на Мальдивы.