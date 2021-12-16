Спортивный комплекс с бассейном построят в Бибирево

На северо-востоке столицы в районе Бибирево строится спорткомплекс с бассейном для школы олимпийского резерва имени А. Я. Гомельского (МССУОР №4 Москомспорта). Фото: mos.ru

На северо-востоке столицы в районе Бибирево строится спорткомплекс с бассейном для школы олимпийского резерва имени А. Я. Гомельского (МССУОР №4 Москомспорта).

«В здании на улице Лескова завершились монолитные работы, монтаж ферм и железобетонных конструкций каркаса, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На финальном этапе устройство кирпичных перегородок. Помимо этого, проводится монтаж вентилируемого фасада и внешних светопрозрачных конструкций. Основные строительные работы завершим в следующем году».

КОНКРЕТНО

В 3-4-этажном здании с подвалом и техническим этажом разместятся:

- бассейн 25х16 метров;

- тренажерный зал;

- игровой универсальный зал;

- при спортзалах - раздевалки с душевыми и санузлами, а также тренерские и инвентарные;

- на входе - гардероб, пункт охраны и диспетчерская;

- медблок с кабинетом врача и кабинетом дежурной медсестры при бассейне;

- массажный кабинет на два стола;

- сауна;

- методический кабинет, администрация, а также бытовые и технические зоны;

- лифт грузоподъемностью 1000 кг, удобный в том числе для инвалидов.

Вокруг спорткомплекса проведут благоустройство, поставят фонари, скамейки, урны, высадят деревья, кустарники, газоны и цветники.