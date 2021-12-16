Спортивный комплекс с бассейном построят в Бибирево

На северо-востоке столицы в районе Бибирево строится спорткомплекс с бассейном для школы олимпийского резерва имени А. Я. Гомельского (МССУОР №4 Москомспорта). Фото: mos.ru
На северо-востоке столицы в районе Бибирево строится спорткомплекс с бассейном для школы олимпийского резерва имени А. Я. Гомельского (МССУОР №4 Москомспорта).
«В здании на улице Лескова завершились монолитные работы, монтаж ферм и железобетонных конструкций каркаса, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На финальном этапе устройство кирпичных перегородок. Помимо этого, проводится монтаж вентилируемого фасада и внешних светопрозрачных конструкций. Основные строительные работы завершим в следующем году».
КОНКРЕТНО
В 3-4-этажном здании с подвалом и техническим этажом разместятся:
- бассейн 25х16 метров;
- тренажерный зал;
- игровой универсальный зал;
- при спортзалах - раздевалки с душевыми и санузлами, а также тренерские и инвентарные;
- на входе - гардероб, пункт охраны и диспетчерская;
- медблок с кабинетом врача и кабинетом дежурной медсестры при бассейне;
- массажный кабинет на два стола;
- сауна;
- методический кабинет, администрация, а также бытовые и технические зоны;
- лифт грузоподъемностью 1000 кг, удобный в том числе для инвалидов.
Вокруг спорткомплекса проведут благоустройство, поставят фонари, скамейки, урны, высадят деревья, кустарники, газоны и цветники.