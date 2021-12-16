Автомобильный тоннель под Красной площадью: Какой могла быть Москва будущего

Выставка "Москва: проектирование будущего" откроется 17 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главные утопии градостроительных планов, мечты конструктивистов и сталинский Генплан - все знаковые идеи по развитию Москвы собрали в одном музее. Выставка "Москва: проектирование будущего" откроется 17 декабря.

Пространство выставки "проходит" через таймлайн прошлого, настоящего и будущего. В Музее Москвы создали уникальную мультимедийную инсталляцию, которая показывает, какой могла быть Москва, если бы сбылись мечты конструктивистов и осуществился сталинский Генплан.

- Это Москва глазами чиновников, как они видели город. Идея создать эту выставку пришла главному архитектору Москвы, - рассказала Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка начинается с коллажа зданий, людей и транспортных средств - здесь Москва в разных эпохах. Также представлены открытки из серии "Москва будущего" 1914 года и исторические наброски, которые сохранились.

Центр Москвы мог быть без светящегося ГУМа и катка на Красной площади. На его месте по замыслу братьев Весниных в 1934 году могло бы появиться Здание наркомата тяжелой промышленности - четыре башни высотой до 160 метров, поставленные на прямоугольный стилобат. Спустя два года Веснины предложили более компактный вариант здания, так как его предлагали построить на территории нынешнего парка "Зарядья".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Автомобильный тоннель под Красной площадью разрабатывали в 1962 году. Проект должен был соединять улицу Горького (ныне Тверскую) с Москворецким мостом, - рассказал Александр Змеул, историк архитектуры, сокуратор выставки.

- Почему его не сделали?

- Банально не дошли руки, так как объем задач по преобразованию города был гигантский. К тому же была сложность из-за находившихся сверху памятников архитектуры. Тоннель был тогда актуален, ведь все транзитные потоки шли через центр. Никакого ТТК, объездных путей еще не было. Центр был дико перегружен.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже генплан 1971 года предлагал систему хорд в обход центра города и спустя 50 лет москвичи увидели воплощение этих идей.

На выставке москвичи смогут увидеть главные утопии градостроительных планов столицы, в том числе предложения Ле Корбюзье, знаменитый "Летающий город" Георгия Крутикова. Для экспозиции Музей Москвы предоставил более 200 предметов: архивные фотографии, негативы, литографии, гравюры и открытки XIX-XX веков, а также карты и планы застройки Москвы с XVII века до 1960-х годов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выставке можно увидеть серию открыток "Москва будущего" 1914 года, на которых представлен Центральный вокзал земных и воздушных путей сообщений, над Лубянской площадью курсируют аэропланы и дирижабли, вагоны воздушной дороги, а Петровский путевой дворец представляли в виде Музея Петровской эпохи с фонтанами и зонами для прогулок. Москва должна была масштабироваться, стать мировым торговым портом.

По проекту реконструкции Арбатской площади 1931 года предполагался снос целого квартала от Знаменки до Воздвиженки. На этом месте мог бы появиться вокзал, амфитеатр и даже парковка для дирижаблей.

Рассмотреть на большом экране можно и Дворец советов - здание ступенчатой формы и с гигантской фигурой Ленина. Это строение в 1948 году могло стать самым высоким в мире - 415 метров. Еще один Дворец советов предлагали построить на Ленинских горах в 1957 году - 30 метровые стеклянные объекты, но и от них отказались.

Представлены на выставке и более современные предложения по развитию Москвы - горнолыжный спуск над железной дорогой между Белорусским и Савеловскими вокзалами (идея 2006 года), "дом-окно" на Ленинском проспекте должен был вместить центр информатики и новых технологий (идея 2007 года).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Выставка позволит поразмышлять над главными утопиями, увидеть, как рос и развивался город благодаря ярким идеям творцов-созидателей, а также попробовать построить свой город в рамках мультимедийной игры, - рассказали организаторы.

Где: Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2. Станция метро "Парк культуры".

Когда: с 17 декабря 2021 года по 14 мая 2022 года.

Стоимость: 200 рублей.