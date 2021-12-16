На севере Москвы построили 10 домов для участников реновации

Под заселение передано 20 новостроек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Северный округ столицы стал одним из лидеров по строительству жилых домов для переселенцев реновации.

«С начала старта программы в округе ввели в эксплуатацию 23 жилых дома, в том числе 10 зданий в этом году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В проектировании и строительстве находятся еще 43 объекта».

По его словам, всего в округе переселение началось в 39 домах. При этом уже полностью освободили 9 домов. Под заселение передано 20 новостроек.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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