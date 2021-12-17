Новая Москва обросла качественной инфраструктурой

По словам Владимира Жидкина, создание социальной инфраструктуры идет опережающими темпами. Фото: Михаил ГОРЧАКОВ

ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКОГО СПРОСА

В этом году ТиНАО приросло более чем 3 млн кв. метров жилья. Параллельно с ним в районах появляются парки, пруды, социальная застройка. Все больше жилья сдается с отделкой. Как отметил Владимир Жидкин, в Новой Москве отчетливо видны новые стандарты архитектуры, т. к. девелоперы конкурируют между собой. Соответственно растет привлекательность районов Новой Москвы. Владимир Жидкин сказал, что только в 2021 году цена квадратного метра здесь в среднем выросла на 31%.

В этом году 7 домов площадью 70 тысяч квадратных метров введено по программе реновации и еще 19 будет построено в 2022 году.

Если в предыдущие годы в ТиНАО строилось в среднем по 10 объектов в год, то в 2021 году - 31. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы. Начато строительство 4 объектов культуры - в районах, где была их нехватка. Еще 5 объектов культуры - в планах.

- На будущее мы сохраняем объем инвестиций под строительство примерно 30 социальных объектов в год, - отметил Владимир Жидкин.

Работа Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По Генплану предполагаемая численность населения Новой Москвы к 2035 году составит 1,5 млн человек. Вполне реальные прогнозы, если учесть, что округ становится все популярнее и среди жителей столицы. Например, в 2012 году жилье здесь покупали 18% москвичей, а сейчас - уже 63%.

ДОРОГИ

После присоединения в ТиНАО построено всего 317 километров магистральных дорог. До конца года Департамент развития новых территорий столицы введет еще 21 км.

- С учетом ввода дорог столичным Департаментом строительства в 2021 году здесь планируется ввести более 46 километров современных автомобильных дорог, - сообщил Владимир Жидкин. - Еще 200 километров появится в следующем году. Всего около 200 миллиардов рублей вложено в эту сферу. До 2035 года здесь появится сеть магистральных дорог протяженностью 2100 километров.

Улучшилась и ситуация с общественным транспортом: в Новой Москве построено 8 станций метро, почти вдвое выросло количество автобусных маршрутов. Благодаря росту транспортной инфраструктуры пассажиропоток вырос в 2,5 раза. Сейчас строится Троицкая линия до Коммунарки - в ближайшие два года здесь появится еще 7 станций.