В Северном Бутово построят спорткомплекс с бассейном

Фото: ooo-merkury.ru
Жители Северного Бутово на юго-западе столицы получат в скором времени еще одно место для занятий спортом. На бульваре Дмитрия Донского, владение 12-14 планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Здание в современном стиле украсят панелями нескольких цветов, керамогранитом с рисунком «под дерево» и навесными конструкциями с встроенной подсветкой.
«На площадке будущего ФОКа в Северном Бутово завершилась подготовка для дальнейших строительно-монтажных работ, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас ведется устройство буроинъекционных свай и подпорной стенки».
Фото: ooo-merkury.ru
Будущий спортивный комплекс будет двухэтажным. Его площадь - около 5 500 квадратных метров. Внутри разместятся:
- бассейн для оздоровительного плавания 25х16 метров;
- бассейн 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет;
- универсальный игровой зал для занятий игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол, теннис, гандбол, мини-футбол, флор бол);
- тренажерный зал;
- администрация, а также медицинская, техническая и вспомогательная зоны.
Во время благоустройства вокруг здания высадят туи и ели, сирень, жасмин, многолетники и луговые травы.
Фото: ooo-merkury.ru