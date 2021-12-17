В Северном Бутово построят спорткомплекс с бассейном

Фото: ooo-merkury.ru

Жители Северного Бутово на юго-западе столицы получат в скором времени еще одно место для занятий спортом. На бульваре Дмитрия Донского, владение 12-14 планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Здание в современном стиле украсят панелями нескольких цветов, керамогранитом с рисунком «под дерево» и навесными конструкциями с встроенной подсветкой.

«На площадке будущего ФОКа в Северном Бутово завершилась подготовка для дальнейших строительно-монтажных работ, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас ведется устройство буроинъекционных свай и подпорной стенки».

Фото: ooo-merkury.ru

Будущий спортивный комплекс будет двухэтажным. Его площадь - около 5 500 квадратных метров. Внутри разместятся:

- бассейн для оздоровительного плавания 25х16 метров;

- бассейн 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет;

- универсальный игровой зал для занятий игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол, теннис, гандбол, мини-футбол, флор бол);

- тренажерный зал;

- администрация, а также медицинская, техническая и вспомогательная зоны.

Во время благоустройства вокруг здания высадят туи и ели, сирень, жасмин, многолетники и луговые травы.