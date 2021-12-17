Пять лет реновации в столице: 47,6 тысячи новоселов и 534 стартовые площадки

В январе 2022 года в новостройку на Бауманской улице начнут переселяться 237 семей из трех старых домов на Госпитальном Валу.

Реновация ускоряется с каждым годом. Этому не помешали ни пандемия, ни связанные с ней сложности в экономике. Спустя пять лет после старта программы десятки тысяч москвичей получили ключи от комфортных квартир или уже оформили ордера. Новостройки возводят строго по стандартам - просторное жилье с полной отделкой, электроплитой и сантехникой, автоматические счетчики воды и света, видеонаблюдение, «умные» коммуникации. Двор благоустроен - с игровыми детскими площадками, лавочками, местами для стоянки, деревьями и газонами. Те, кто еще только собирается паковать чемоданы, с нетерпением ждут своей очереди.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«В этом году мы уже ввели 76 жилых домов площадью более миллиона квадратных метров, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме этого, в планах до конца года ввести еще 7 новостроек».

По его словам, сегодня программа реновации в самом разгаре - разработаны этапы и сроки ее выполнения, продолжается подбор стартовых площадок.

В Депстрое столицы рассказали, что сейчас происходит в районах сносимых пятиэтажек.

Около каждой новостройки - детские площадки, места отдыха, деревья и газоны.

АРОЧНЫЕ ОКНА С КРАСИВЫМИ ВИДАМИ

Сразу десять жилых домов строят и проектируют в центре Москвы для участников реновации. Их общая площадь - более 120 тысяч квадратных метров. Три здания возведут в Басманном районе, четыре - в Красносельском. Два жилых корпуса появятся на Пресне и один дом - на Таганке.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напомним, с начала программы в округе уже переданы для переселения две новостройки - в Мукомольном проезде, дом 2, в Пресненском районе и на улице Бауманская, дом 47/1, в Басманном районе. Причем многоэтажку на Бауманской оформили в духе исторической застройки района - в черно-белых классических тонах и с арочными окнами. Архитекторы постарались аккуратно уместить здание двадцать первого века около старинных особняков и Богоявленского собора. Кстати, жилье реновации не штампуют копиями, а строят по индивидуальным проектам. В них учитывается квартирография переселяемых хрущевок. Большинство новостроек - из монолита. Примерно треть - из панелей. Это дома новых модернизированных серий с высокой энергоэффективностью и разными вариантами отделки фасадов.

На юго-западе, в Конькове, только что построили жилое здание с подземным паркингом на Севастопольском проспекте. В доме для переселенцев реновации - 143 однокомнатные, три двухкомнатные и 41 трехкомнатная квартира.

Полезный адрес Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СТАДИОН, ШКОЛА И ДЕТСАД

Новоселы реновации в Текстильщиках на юго-востоке столицы получили в этом году две многоэтажки на улице Артюхиной. А в 2022-м в районе планируют сдать еще два дома - на улице Чистова и в квартале Грайвороново, 90А. Всего комфортные современные квартиры получат жители 47 сносимых хрущевок. Для начала переселения подобраны восемь стартовых площадок. При этом обновляются и сами кварталы. Напомним, кроме жилья, по программе реновации в столице построят более 700 социальных учреждений. Из них - 250 школьных корпусов и детсады, более 30 поликлиник и больниц, порядка 50 физкультурно-оздоровительных комплексов. Многие действующие сооружения полностью обновят. Как, например, стадион «Москвич» на Волгоградском проспекте на юго-востоке города. Его площадь вырастет в пять раз. Это будет уникальное место - с футбольным полем с натуральным покрытием, системами полива и подогрева, стрелковой галереей, легкоатлетическим ядром, пресс-центром.