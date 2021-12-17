Места силы для будущих чемпионов и рекордов

Поиграть в футбол, поплавать или размяться на тренажерах для желающих давно не проблема. По всей столице с каждым годом появляется еще больше спорткомплексов как для профессионалов, так и для любителей. В них есть все для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, добиваться побед, заботиться о здоровье при всех уровнях физической подготовки.

- Строящиеся спортивные здания оснащены детскими бассейнами для обучения плаванию, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ранее поступало много подобных просьб от жителей, и мы учли эту необходимость при проектировании объектов. Кроме того, в будущих физкультурно-оздоровительных комплексах размещаются универсальные спортивные залы для игровых видов спорта. Ни один наш спортивный комплекс не повторяет предыдущий. В большинстве проектов используется панорамное остекление, что обеспечивает хорошее естественное освещение и отвечает последним мировым трендам.

На создаваемых футбольных полях подключают систему обогрева, а также дренажа дождевых и талых вод. Благодаря этому тренировки можно проводить круглый год. Кроме того, специальное покрытие игровой зоны прослужит долго.

В Департаменте строительства рассказали, какие спортивные сооружения появятся для москвичей в ближайшие годы.

Школа олимпийского резерва «Ника» (Волжский б-р, вл. 8).

Для одной из ведущих волейбольных школ Москвы строят спортивный комплекс. Пока собственного здания у нее нет, поэтому занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке. В здании разместят игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на 3 площадки с трибунами на 300 человек; тренажерный зал; бассейн для оздоровительного плавания 25х16 метров. Во время соревнований три тренировочные площадки можно превратить в одну.

Спорткомплекс в Некрасовке.

На юго-востоке столицы в районе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» строят спорткомплекс площадью более 21 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет не только тренироваться всем желающим, но и устраивать соревнования по 12 видам спорта - от хоккея и плавания до шахмат и мини-футбола. Внутри скейт-парк, бассейн, крытый каток с ледовым полем.

Основные строительные работы завершатся в 2022 году.

BMX-велодром* (ул. Ангарская, д . 45).

*BMX- велодром - велосипедный мотокросс, или BMX-рейсинг, - одна из дисциплин велоспорта. Для нее используется тип велосипеда BMX.

На севере Москвы запустят новую площадку для любителей экстрима. Реконструкция проводится для спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта. Здесь проложат новую трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 метров с тремя виражами, четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, рассчитанными на спортсменов разного уровня подготовки. На этой площадке можно будет проводить тренировки и районные соревнования.

СТАРТ БЛИЗКО

До конца этого года основные строительные работы завершатся на следующих объектах:

• Международный центр самбо и бокса в Лужниках.

Это больше, чем спортивный центр нового уровня. В огромном комплексе для борцов и боксеров со всего мира не только создадут максимально комфортные условия для тренировок и соревнований, но и дополнят тренировки образовательными программами. Здесь будут проходить учебные занятия для спортсменов и повышение квалификации тренеров и судей под контролем специалистов мирового уровня как из России, так и из-за рубежа.

• Физкультурно-оздоровительный комплекс (ул. Чертановская, вл. 45).

В 4-этажном здании разместятся бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25х16 метров и ванной 10х6 метров для обучения плаванию детей, раздевалки, буфет, медпункт. Здесь круглый год можно будет проводить занятия и районные соревнования по плаванию.

• Футбольное поле с инфраструктурой (ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2).

Игровая зона и трибуны на 498 мест. Рядом - здание административно-бытового комплекса, крытая стоянка для специализированной техники, 30 машино-мест на четырех отдельных площадках.

ВХОДИТЕ, ОТКРЫТО!

В 2021 году построили:

• Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Красный Октябрь» (ул. Тушинская, вл. 16).

Одно из крупнейших районных спортивных сооружений Москвы площадью более 9000 квадратных метров. Для посетителей - взрослый и детский бассейны, универсальный игровой зал, тренажерный зал, групповые и индивидуальные занятия по волейболу, бадминтону, мини-футболу, баскетболу, аэробике, чирлидингу, оздоровительной гимнастике, плаванию.

• Спортивный комплекс в Митине «Новая звезда» (ул. Барышиха, вл. 35) с первым в столице биатлонным тиром.

В здании - универсальный спортивный и тренажерный залы для занятий по гандболу, теннису, мини-футболу, волейболу, бадминтону, биатлону, пулевой стрельбе из спортивного оружия.

• Спортивный комплекс «Самбо-70» (ул. Губкина, вл. 6).

Первая специализированная школа спортивной гимнастики, построенная в столице за последние десять лет. Для воспитанников - зал хореографии и аэробики, тренажерный зал, спортивный гимнастический зал 36х36 метров.