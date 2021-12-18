150 «автоблогеров» уже попали: ГИБДД Москвы теперь ловит лихачей не только на дорогах, но и в соцсетях

Московские гаишники в борьбе с лихачами на дорогах применяют ноу-хау. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские гаишники в борьбе с лихачами на дорогах применяют ноу-хау. Не секрет, что многие блогеры-шумахеры любят «порисоваться» в соцсетях, выложив видео, как они мчатся на бешеной скорости по столице, виляя в потоке. Или как дрифтуют на перекрестке. И много чего еще. Теперь это чревато. Потому что в подписчиках у всех этих лихачей из инстаграма - ГИБДД Москвы.

- Мы в ежедневном режиме мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в средствах массовой информации, - сообщил главный гаишник Москвы в интервью телеканалу «Россия 24». - Также мы являемся активными пользователями соцсетей, в том числе подписчиками так называемых блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения.

По словам генерал-майора Быкова, это работа в интернете уже дает свои плоды. В частности, за небольшой промежуток времени инспекторы ГИБДД выявили около 150 лихачей из соцсетей. Против них уже более 600 раз применили различные «меры административного воздействия» (штрафы, административные аресты, лишение водительских прав и проч.).

Одна из показательных историй последнего времени - задержание таджикского бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева. Живущий несколько лет в Москве иностранец выложил в соцсети видео, на котором он устроил «шашечки» в Лефортовском тоннеле, обгоняя на большой скорости едущие параллельным курсом авто. После задержания выяснилось, что у парня вообще нет водительских прав. По решению Останкинского суда Чоршанбиев будет депортирован из России.

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