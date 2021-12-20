Убивал на глазах у 10-летней дочери: Многодетный москвич избил до смерти жену и тещу

Полицию вызвали соседи, которые слышали громкие крики за стенкой Фото: Олег ЗОЛОТО

Семейная ссора на юге Москвы закончилась двойным убийством. ЧП произошло вечером в воскресенье, 19 декабря, в многоэтажке на Каширском шоссе.

- Полицию вызвали соседи, которые слышали громкие крики за стенкой, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Когда патрульные прибыли по адресу, дверь в квартиру была открыта, а внутри лежали тела двух женщин в крови. Обеих зверски избили, по предварительным данным несчастные скончались от тяжелых травм головы.

- Удалось выяснить, что накануне вечером 52-летний владелец квартиры поссорился со своей 49-летней супругой, - говорит источник. - Мужчина был выпивший. Жена сделала замечание и получила удар кулаком по лицу. На шум из комнаты вышла теща, которая заступилась за дочь. Повалил женщин на пол, москвич начал избивать руками и ногами обеих.

В этот момент дома находилась 10-летняя дочь супругов. Увидев маму и бабушку в крови, девочка успела выскочить в подъезд и забежать к соседям.

Поняв, что женщины не дышат, мужчина скрылся. Однако сотрудникам полиции удалось его найти по горячим следам - пытался спрятаться у одного из приятелей в соседнем доме.

Как стало известно KP.RU семья была многодетной - помимо 10-летней девочки есть еще трое старших детей, которые живут отдельно.

- Женщина работала в больнице, а ее муж ремонтировал обувь, зарабатывал немного, а в последнее время начал сильно выпивать, - сообщили соседи. - За последние месяцы это было далеко не первая ссора. Хотя раньше он был очень покойным человеком.

По словам жильцов дома, женщина угрожала мужу, что подаст на развод. В таком случае ему пришлось бы покинуть квартиру - жилье принадлежало теще.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».