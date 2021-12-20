Убивал на глазах у 10-летней дочери: Многодетный москвич избил до смерти жену и тещу

Полицию вызвали соседи, которые слышали громкие крики за стенкой
Фото: Олег ЗОЛОТО
Семейная ссора на юге Москвы закончилась двойным убийством. ЧП произошло вечером в воскресенье, 19 декабря, в многоэтажке на Каширском шоссе.
- Полицию вызвали соседи, которые слышали громкие крики за стенкой, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.
Когда патрульные прибыли по адресу, дверь в квартиру была открыта, а внутри лежали тела двух женщин в крови. Обеих зверски избили, по предварительным данным несчастные скончались от тяжелых травм головы.
- Удалось выяснить, что накануне вечером 52-летний владелец квартиры поссорился со своей 49-летней супругой, - говорит источник. - Мужчина был выпивший. Жена сделала замечание и получила удар кулаком по лицу. На шум из комнаты вышла теща, которая заступилась за дочь. Повалил женщин на пол, москвич начал избивать руками и ногами обеих.
В этот момент дома находилась 10-летняя дочь супругов. Увидев маму и бабушку в крови, девочка успела выскочить в подъезд и забежать к соседям.
Поняв, что женщины не дышат, мужчина скрылся. Однако сотрудникам полиции удалось его найти по горячим следам - пытался спрятаться у одного из приятелей в соседнем доме.
Как стало известно KP.RU семья была многодетной - помимо 10-летней девочки есть еще трое старших детей, которые живут отдельно.
- Женщина работала в больнице, а ее муж ремонтировал обувь, зарабатывал немного, а в последнее время начал сильно выпивать, - сообщили соседи. - За последние месяцы это было далеко не первая ссора. Хотя раньше он был очень покойным человеком.
По словам жильцов дома, женщина угрожала мужу, что подаст на развод. В таком случае ему пришлось бы покинуть квартиру - жилье принадлежало теще.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».