Московские аэропорты проверяют после звонка о "минировании"

В самих аэропортах говорят, что они продолжают работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одновременно в три столичных аэропорта поступили звонки о "минировании". Об этом сообщили в экстренных службах Москвы.

В самих аэропортах говорят, что они продолжают работу, прием самолетов продолжается, готовятся к вылету и пассажиры, прибывшие в терминалы. Отмены рейсов нет. Однако информация проверяется, силовые структуры не игнорируют даже сомнительные анонимные звонки.

- Аэропорт работает в штатном режиме, - сказали kp.ru в "Шереметьево".

После получения информации службы аэропорта "Домодедово" совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.

- При поступлении угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение, - прокомментировали kp.ru в пресс-службе аэропорта "Домодедово".

Обстановка в аэропортах штатная, незначительные изменения в расписании рейсов (согласно сервису Яндекс.Расписание) не связаны с дополнительными мерами для обеспечения безопасности: Внуково - 6 рейсов задержано, 1 отменен, Домодедово - 6 рейсов задержано, 1 отменен, Шереметьево - 7 рейсов задержано, 5 отменено.

Обновлено в 14:13 по мск:

Спустя несколько часов во "Внуково" выяснили, что информация о минировании оказалась ложной. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений.

- По факту поступления информации от ЛО МВД России в аэропорту Внуково об угрозе минирования аэропорта проведена проверка. Информация об угрозе взрыва оказалась ложной, - рассказали kp.ru во "Внуково".