Собянин: В Москве сирот, проживающих в детдомах, стало меньше в 3,5 раза

С каждым годом в столице все больше желающих усыновить детей, оставшихся по разным причинам без родителей и близких. Фото: Андрей КАРА

С каждым годом в столице все больше желающих усыновить детей, оставшихся по разным причинам без родителей и близких. Традиционно с 2014 года среди приемных семей города отмечают лучших. Сегодня, 20 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов столичной премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста».

«В Москве очень много интересных проектов мирового уровня, и большинство из них выражается в километрах, тоннах, кубометрах, - сказал Сергей Собянин на церемонии вручения наград. - Но есть вещи, которые не укладываются в статистику - это отношение к детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Здесь все измеряется сердцем и душой тех людей, которые занимаются решением этой проблемы. Огромное вам спасибо от имени всех москвичей, деток, которые попали в эту ситуацию, и для которых вы стали родными».

По его словам, в столице делается все, чтобы как можно реже мам и пап лишали родительских прав. Городские социальные службы отслеживают неблагополучные семьи, помогают им выбраться из трудной ситуации, чтобы дети не остались без попечения родителей.

«Самое лучшее, конечно, чтобы в городе вообще не было случаев, когда при живых родителях дети становятся сиротами, - отметил Собянин. - Самое простое - разместить их в наших учреждениях, содержать, учить, что мы, собственно, и делаем. Но еще более важно - вернуть этих детей в семьи. Здесь сидят люди, которые занимаются как раз воспитанием чужих детей, которые стали им родными».

Мэр напомнил, что для поддержки приемных семей в столице действуют различные льготы, выделяются бесплатные путевки на отдых, денежная помощь, в том числе на покупку всего необходимого к новому учебному году.

«С 1 января 2022 года пособия и выплаты на детей-сирот будут увеличены на 4,8%», - напомнил Собянин.

КОГО НАГРАДИЛИ

В 2021 году Московская городская премия «Крылья аиста» присуждена в трех номинациях:

1. «Лучшая семья года» – вручается семье усыновителей, опекунов (попечителей), приёмной или патронатной семье за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас награды получили три семьи:

- Елены Викторовны и Владимира Владимировича Пономаренко – 5 приёмных детей;

- Натальи Павловны и Алексея Владимировича Машковых – 5 детей, из них 2 приемных;

- Светланы Юрьевны Чоудури – 1 приёмный ребёнок.

2. «Лучшая организация года» – присуждается за особый вклад в развитие семейного устройства коллективу службы опеки; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Школе приемных родителей или общественной и (или) некоммерческой организации.

3. «Меценат года» – вручается жителям за особый личный вклад в развитие в Москве семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе за оказание материальной помощи усыновителям, приёмным родителям или НКО).

Лауреаты получают нагрудный знак, диплом и памятный знак работы народного художника России Александра Рукавишникова – статуэтку, изображающую летящего аиста и беззащитного ребёнка.

Кроме того, лауреатам в номинации «Лучшая семья года» полагается денежная премия в 1 миллион рублей каждой семье.

За прошедшие годы награждены 18 семей, 19 общественных и культурных деятелей, 31 организация.

ЦИФРЫ

С 2010 по 2021 годы число детей-сирот, проживающих в интернатах Москвы, сократилось в 3,4 раза – с 4 371 ребёнка до 1 289 детей.

Одновременно количество детей-сирот, воспитывающихся в семьях, увеличилось на 44,5% – с 12 665 детей до 18 303.

Сегодня в замещающих семьях воспитываются 93,4% детей, потерявших родителей. А доля сирот, проживающих в интернатных учреждениях, за 11 лет сократилась с 25,7% до 6,6%.