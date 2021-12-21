Как будут работать рестораны в новогоднюю ночь-2022 в Москве

Ограничений нет, а это значит, что рестораторы смогут организовать программы, позволить москвичам провести новогоднюю ночь вне дома Фото: Shutterstock

До празднования Нового года остается десять дней, и москвичи уже активно планируют, как проведут 31 декабря. Кто-то покупает билеты на море, кто-то хочет отмечать дома с семьей, поэтому запасается икрой и солеными огурчиками. Есть еще один вариант – заказать столик в ресторане. Бронирование на новогоднюю ночь уже идет полным ходом. Можно ли будет попасть в рестораны без QR-кодов?

Гуляем всю ночь

На форумах обсуждают законопроект об ограничениях с QR-кодами и якобы рестораны будут работать по другому графику. Но это только разговоры, на данный момент никаких ограничений не вводили, а это означает, что гулять можно всю новогоднюю ночь.

- Чем меньше ограничений, QR-кодов, тем людям легче приходить в рестораны и больше желания провести интересно время. В прошлом году многие рестораны пострадали от того, что нельзя было провести новогодние программы, вечеринки, а ведь некоторые заведения полностью сдают площади под мероприятия, - рассказал Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России.

- Как будет в этом году?

- Ограничений нет, а это значит, что рестораторы смогут организовать программы, позволить москвичам провести новогоднюю ночь вне дома. Для этого готовятся выступления артистов, а самое главное – вкусные блюда.

- Уже начинают бронировать столики?

- Да, причем спрос не только на 31 декабря, но и на весь месяц. Люди уже хотят расслабиться, получать эмоции, встречаться с друзьями. И рестораторам важно работать весь декабрь, а не только 31 декабря. Традиционно ноябрь и декабрь – это те месяцы, когда люди тратят максимальное количество денег. На улице холодно, хочется тепла и новогоднего настроения, поэтому люди идут в кафе и рестораны, - рассказал Демченко.

Дорого и для холостяков

В новогоднюю ночь будут работать не все рестораны и это не связано с пандемией.

- Так было из года в год. Объяснение этому есть – не все рестораны готовы организовать праздник. Кроме вкусной еды, которую ресторанам приготовить легко, нужно еще позвать артиста, организовать шоу-программу, а это большие вложения. К тому же нужно позвать Деда Мороза, приготовить подарки гостям, возможно, дополнить праздник фейерверками и розыгрышами подарков, - рассказывает Ирина Розова, ресторанный пиарщик.

- Встретить Новый год в ресторане будет дорого?

- Цены выросли. Можно найти предложения от 5000 до 199 000 рублей - это могут быть предложения с традиционными салатами или даже с форматом ужина "шведский стол", или эксклюзивное меню, с шоу-программой и выступлением известных артистов. Для семьи из трех-четверых человек уже будет немаленькая сумма. Мне кажется, что в рестораны пойдут отмечать холостяки, подруги или обеспеченные люди, которые не хотят готовить ужин дома.

В эти новогодние праздники, кстати, будут работать кафе, катки, ярмарки на площадках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество». Не будут проводиться только мастер-классы из-за эпидемиологической обстановки.