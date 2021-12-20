Лови лыжню: Где в Москве уже можно кататься на беговых лыжах

Катаемся в парках Фото: Андрей АБРАМОВ

Откопал на дне домашней аптечки мазь с диклофенаком, памятуя, что с непривычки тело будет болеть, и поехал в парк «Сокольники». В этом году тут 45 км лыжных трасс. Главная Мекка московских лыжников.

Первые общества любителей лыжного спорта в «Сокольниках» появились 120 лет назад. Спортсмены были из господ, за их катаниями наблюдала вся здешняя детвора с окрестных сел. А еще это первый парк, где в соревнованиях «лыжебежцев» — так тогда именовали спортсменов, приняли участие женщины (в 1922 году). На старт дамы выходили в юбках ниже колена. Во время битвы за Москву весь спортинвентарь местной лыжной базы отдали ополченцам, а в мирное время здесь регулярно проводили общегородские лыжные фестивали, профессиональные выставки и прочие мероприятия.

Пункт проката на аллее у главного входа закрыт. Рядом готовят к открытию каток-гигант — работы планируют закончить до конца года. Так что лыжи тут пока взять нельзя. Нужен инвентарь в аренду — ищите беговой клуб на территории парка (Митьковский проезд, 11).

В прокат дают комплекты лыж с 30 до 47 размера. Все оборудование в хорошем состоянии, даже одноразовые носочки прилагаются. Цена демократичная: первый час 200 руб., второй и последующие по 150 руб. В стоимость также входят услуги камеры хранения. Сотрудники любезные. Согласились мне — неумехе, провести небольшой мастер-класс: напомнили, как ходить коньком и классикой.

Рядом с пунктом проката тут же можно встать на лыжню. Вообще их 15 и они разбросаны по парку — почти все соединены друг с другом. Можно ехать куда глаза глядят и через пару часов очутиться на другом конце «Сокольников».

Чуть дальше расположены трассы Путяевских прудов (там новинка сезона - маршрут с перепадами высот) и два маршрута у Оленьих прудов в восточной части парка.

Есть две трассы с искусственным снегом — на 5-м Лучевом просеке (3 км) и на 2-м Лучевом просеке (1,5 км). Сейчас, конечно, снег тут уже настоящий, но пока не нападало достаточно осадков, работали снеговые пушки. Их заново подключат, если вдруг наступит резкая оттепель.

В будний день насчитал в парке по меньшей мере сотню лыжников. Но из-за того, что трасс предостаточно, в затылок друг другу никто не дышит. По парку разбросаны кофейные автоматы и многочисленные кафе.

Где еще

С прокатом

«Кузьминки-Люблино». Две трассы: кольцевая по главной аллее и у детской площадки у яблоневого сада. Прокат 250 руб./час*.

«Коломенское». Две трассы: возле КПП №1 (вход с улицы Новинки) и возле КПП №6 (вход с проспекта Андропова). Прокат 250 руб./час.

«Царицыно». Пять трасс: три проложены в дворцовой части парка (старт — у Шипиловских ворот, вход №7), еще две вблизи Нижнего Царицынского пруда. Прокат 200 руб./час в будни и 250 руб./час в выходные.

«Фили». Три трассы: все стартуют у катка «Полярный». Прокат 300 руб./час.

Парк на Ангарской улице. Старт у входа на улице Софьи Ковалевской. Прокат 300 руб./час.

«Северное Тушино». Три трассы: первая стартует у входа в парк со стороны ул. Фомичевой, вторая и третья пролегают по центральной части парка и набережной. Прокат 250 руб./час.

Парк им. Лужкова. Трасса начинается с Проспекта Андропова. Прокат 250 руб./час.

«Измайловский парк». Маршрут вдоль аллеи от главного входа. Прокат 300 руб./час.

*Цена проката указана за комплект.

Без проката

Усадьба «Измайлово». Один маршрут вокруг острова.

Парк «Олимпийской деревни». Три трассы: старт за домом по адресу Лобачевского, 27.

Парк «50-летия Октября». Трасса начинается в районе катка в центре парка.

Парк у Джамгаровского пруда. Маршрут по периметру парка, вдоль забора. Начало со стороны дома Стартовая, 10.

Сквер по Олонецкому проезду. Две трассы: первая от дома Олонецкий проезд, 10, вторая — со стороны Олонецкий проезд, 20.

Ландшафтный парк «Митино». Две трассы: первая со стороны Новотушинский проезд, 5, вторая огибает березовую рощу от входа с ул. Пенягинская.

Усадьба «Алтуфьево». Старт возле воркаут-площадки со стороны Вологодского проезда.

Парк «Дружбы». Две короткие трассы: старт от футбольного поля и у входа со стороны Флотская, 18.

Зона отдыха «Борисовские пруды». Старт у входа со стороны ул. Борисовские пруды.

Парк «Борисовские пруды». Две трассы: вдоль берега пруда и от хоккейной площадки.

Терлецкая дубрава. Начинается у памятника «Военный инструктор с собакой».

Парк у прудов «Радуга». Маршрут вокруг Итальянского пруда.

«Воронцово». Лыжня идет по периметру всего парка.

«Красная Пресня». Между каштановой и липовой аллеями (ориентир веревочный парк «Мадагаскар»).

Парк «Ходынское поле». Маршрут начинается в центральной части променада - до памятника летчику Водопьянову.

Важно!

Инвентарь в пунктах проката выдают на разных условиях. Одни просят оставить документ в залог или наличку (как правило, 2000 рублей). Другим достаточно просто показать паспорт.