"Вот так они бросают наши чемоданы": во "Внуково" объяснили видео, которое попало в интернет

В московском аэропорте разъяснили, что происходило на кадрах ролика, где сотрудники выгружают предметы из самолета

В аэропорте "Внуково" сняли видео, на котором энергичные сотрудники выгружают какие-то предметы из самолета. До машины долетают не все, падают по лестнице, на снег.

- Вот так они бросают наши чемоданы. А если внутри что-то хрупкое? И сами чемоданы тоже жалко, может и ручка отлететь, - написал в соцсетях москвич Андрей.

Другие вспомнили о важности плотно обматывать пленкой сумки или чемоданы перед полетом, ведь это позволит уберечь поверхность от царапин и потертостей, а главное - обеспечить дополнительную амортизацию.

- При падении чемодан не сможет самостоятельно раскрыться и вещи не выпадут, - написала в соцсетях москвичка Ирина.

Пока москвичи обсуждали, в аэропорте изучили видео и решили успокоить впечатлительных пассажиров.

- На видео запечатлена работа службы, которая занимается уборкой воздушных судов, а не загрузкой или выгрузкой багажа авиапассажиров. На кадрах видео - разгрузка бортового имущества, - рассказали kp.ru в пресс-службе аэропорта "Внуково".

- А что бросали?

- Использованные мягкие пледы, которые выдаются пассажирам во время полета при необходимости. После разгрузки вещи будут отправлены в химчистку для санитарной обработки.

Загрузка и выгрузка багажа пассажиров, как уточнили во "Внуково", находится в ведении другой службы - которая не имеет отношения к данному видео.