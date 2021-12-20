Общественная палата РФ и Ассоциация менеджеров России провели круглый стол об участии бизнеса в реализации нацпроектов

В Общественной палате РФ 20 декабря состоялось награждение лучших компаний и общественных организаций, наиболее активно участвовавших в 2021 году в реализации национальных проектов.За активное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти награды получили организации «Университет 20.35» и «Движение без опасности», «Почта Банк», компании «Металлинвест», «ЕвроХим», АФК «Система» и СУЭК.

Награждение лучших компаний и организаций прошло в рамках круглого стола «Опыт участия бизнеса в реализации национальных проектов России: итоги 2021 года». Его организаторами выступили комиссия Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности и Ассоциация менеджеров России. Участники круглого стола подвели итоги уходящего года и наметили главные направления в работе на 2022 год. По словам первого заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров РФ Вадима Ковалева, тематика нацпроектов является одним из приоритетов во взаимодействии бизнеса и власти, и в следующем году эта повестка будет актуальна как никогда.

Руководитель комиссии по участию бизнеса в реализации нацпроектов Ассоциации менеджеров, директор по коммуникациям компании «ЕвроХим» Владимир Торин отметил, что 2021 год оказался очень плодотворным.

- У нас есть много качественных примеров взаимодействия бизнеса и власти при реализации национальных проектов. Хорошие результаты получаются именно тогда, когда образуется такой тандем, - уверен Владимир Торин.

Интерес компаний и НКО к нацпроектам значительно возрос, считает руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова. Она рассказала о наиболее ярких совместных проектах бизнеса и власти, реализованных в 2021 году. Среди них – акция «Корзина доброты», которую провели компания X5 Retail Group и Фонд «Русь» в рамках нацпроекта «Демография», Олимпиада по экологии и безопасности дорожного движения, организованная совместно с Учи.ру. «ЕвроХим» в этом году реализовал сразу несколько интересных социальных проектов. При участии компании предпринимателя Андрея Мельниченко в городе Ковдор Мурманской области прошел туристический форум «Гиперборейский диалог». А в Кингисеппе Ленинградской области открылся новый «Кванториум», в стенах которого в сентябре провели Первый форум юных ученых и изобретателей. Юлия Грязнова также отметила активное участие сотрудников Ковдорского ГОКа (предприятие входит в состав АО «МХК «ЕвроХим») в создании ролика о счастье, который был снят ко Дню Народного единства.

Президент благотворительного фонда «Система» Оксана Косаченко подвела итоги проектов «Лифт в будущее» (он реализуется в рамках нацпроекта «Образование») и «Культура и просвещение» (нацпроект «Культура»). В 2022 году благотворительный фонд совместно с «ЕвроХимом» собирается запустить новый образовательный проект: в регионах присутствия компании будут открыты профориентационные лаборатории для школьников.