Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на Новый год

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в столичном регионе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима в этом году удивляет: началась ровно по календарю, 1 декабря. Сугробы как выросли - так и лежат. Мороз - пусть и не сибирский, но вполне серьёзный. Отвыкшие от нормальной зимней погоды москвичи поначалу ждали подвоха: наверняка же снег скоро растает, а на Новый год будет оттепель и дождь!

Ничего подобного, уверяют синоптики. Зима на компромиссы идти не планирует. И на Новый год 2022 в Москве будет идеальная, классическая погода. Во всяком случае, таковы предварительные прогнозы.

- Оттепелей в декабре не ожидается. Скорее всего, под занавес 2021 года - 30 декабря или в ночь на 31-е - пройдёт снегопад. Вряд ли он будет очень сильным, но освежит белизну снежного покрова и добавит новогоднего настроения пейзажу. Что касается температуры, то 31 декабря и 1 января будет около -10 градусов. В саму праздничную ночь снега не ожидается, рассказала в интервью kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Это наиболее вероятный сценарий, таково наше видение синоптических процессов на сегодняшний день.

А что, отличный сценарий! 10-градусный морозец и свежий снег на улице — это приятнее, чем слякоть. И комфортнее, чем -25.