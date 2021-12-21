Погода в Москве 22 - 27 декабря 2021: Морозы пришли в столицу надолго

Специалист метеобюро сообщила, что москвичам не стоит ждать оттепели в ближайшие недели Фото: Иван МАКЕЕВ

Самую долгую ночь года мы с вами пережили. После зимнего солнцестояния (а в 2021 году его точное время - 18 часов 59 минут по московскому времени 21 декабря) дни будут становиться дольше и светлее.

А вот настоящие морозы только начинаются, судя по прогнозам погоды в Москве на 22 - 27 декабря.

В ночь на среду, 22 декабря, в Подмосковье воздух остынет до -27 градусов, в мегаполисе до -24, предупреждают в Гидрометцентре России.. Днём тоже не согреться, в Москве -18..,-20, по области до -23. Будет облачно, с прояснениями, без осадков.

Ночь на четверг, 23 декабря, уже не такая студёная: до -24 градусов по области и -21 в столице. Днём -11…-16, облачно, с прояснениями.

В пятницу, 24 декабря, мороз ослабеет: под утро не ниже -17, днём -6…-11. Однако на улице будет очень неуютно: пасмурно, с зарядами снега и пронизывающим ветром, который будет свистеть с порывами до 17 м/сек.

В субботу, 25 декабря, облачно и снежно. Ночью -11…-13, днём -5…-10 градусов.

В воскресенье, 26 декабря, холода вновь усилятся. Ночью подморозит до -20 градусов, днём -8…-13. Облачно, с прояснениями, небольшой снег.

- Возвращение ночных морозов холодов связано с тем, что в ночь на воскресенье в облаках станет больше просветов - а значит, они не смогут защитить землю от выхолаживание, - объясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В понедельник, 27 декабря, ночная температура -15…-17 градусов, днём -5…-10.

А ведь еще недавно синоптики обещали, что к выходным морозы сменятся оттепелью! Как же так?

- Оттепель отменяется, как минимум до конца декабря заметного потепления не будет, - считает Татьяна Позднякова. - Это связано с изменившимися траекториями движения циклонов. Был шанс, что Москва и область окажутся в их тёплом секторе. Но нет, к нам продолжит поступать холодный воздух.