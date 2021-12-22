В Москве чемпионка по фигурному катанию заявила об угоне внедорожника

Спортсменка выступала за сборную Финляндии в дисциплине спортивные танцы на льду

Не успел отгреметь скандал с жестоким избиением российского фигуриста, олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева в Москве, как в полицию за помощью обратилась его «коллега по цеху» - российская фигуристка 29-летняя Оксана Климова. Спортсменка выступала за сборную Финляндии в дисциплине спортивные танцы на льду в паре с финским фигуристом Сашей Паломяки. Пара дважды становилась чемпионами Финляндии. Сейчас Оксана работает научным сотрудником на факультете психологии МГУ, который ранее с отличием закончила.

Девушка заявила в полицию об угоне ее автомобиля. Несколько дней назад Оксана приехала на работу на своем кроссовере Volkswagen Tiguan. Спортсменка оставила машину на парковке недалеко от МГУ и отправилась в учебный корпус. Спустя некоторое время на почту ей пришло электронное письмо от мужа, 29-летнего Артема Ковалева, заместителя декана факультета психологии МГУ. Мужчина сообщил Оксане, что ему нужна ее машина для личных дел и он забрал автомобиль. Девушка выбежала на парковку и не обнаружила там свою машину. Оксана решила обратиться за помощью в полицию.

«В ходе разбирательства выяснилось, что 29-летняя фигуристка Оксана Климова и ее супруг 29-летний заместитель декана факультета психологии МГУ Артем Ковалев находятся в состоянии бракоразводного процесса. Мужчина сообщил Оксане, что забрал ее автомобиль для личных дел. Машина принадлежит Оксане, однако Артем вписан в страховку и имеет запасной ключ от авто. Девушка не давала согласие супругу на пользование ее автомобилем, мужчина взял авто без спроса и только после сообщил жене об этом», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разбирается в сложных взаимоотношениях разводящихся молодых людей. Оперативникам предстоит дать правовую оценку действиям супруга фигуристки.