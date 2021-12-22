"Елки больших городов. Новогодние традиции": Дизайнерскими елками украсили Кузнецкий Мост

Рождественская атмосфера с красными и бордовыми цветами, дворцовым стилем - все эти фишки использовала для своей елки стилист Елена Крыгина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузнецкий Мост шестой год подряд украсили дизайнерскими новогодними елками. Традиция появилась в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", который в этот раз проходит до 9 января. Наряды для елок подбирали стилисты, композиторы, артисты балета и музыканты. Все дизайнерские решения объединяет одна тема — "Елки больших городов. Новогодние традиции".

- Гуляя по этой фестивальной площадке, можно побывать в Париже и Мадриде, Нью-Йорке и Лиссабоне, Сеуле и Копенгагене. И, конечно, увидеть елку, на украшение которой вдохновила Москва, — рассказал Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг Москвы.

Дизайнерскими елками украсили Кузнецкий Мост Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогуляться по страницам сказок Ганса Христиана Андерсена и ощутить волшебную атмосферу праздничного Копенгагена предлагает дизайнер Евгения Линович. На украшениях можно увидеть Стойкого оловянного солдатика, Снежную королеву, Дюймовочку.

Дизайнер одежды Анастасия Задорина предвкушает начало зимней Олимпиады в Пекине, поэтому украсила елку пиктограммами с зимними видами спорта.

Глядя на елку, украшенную дизайнером Катей Добряковой, мысленно отправляешься в праздничный Лиссабон, где трамвайчики, яркие зонтики.

Новогодние елки не могли обойти стороной герои сказки Щелкунчик и Мышиный король. Дизайнер Сергей Ефремов вдохновился рождественским Берлином - так на ели появился блеск ярких свечей, золота и драгоценностей.

Дубайский мотивы появились на елке Элины Бочкаревой - небоскребы, бескрайняя пустыня, пальмы и солнце.

Вдохновение дарит и Москва - в декоре новогодней елочки дизайнера Яны Расковаловой городской ритм и технологичное новогоднее убранство (неоновые автомобильные кольца и рубиновые звезды Кремля).

Кузнецкий Мост шестой год подряд украсили дизайнерскими новогодними елками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елка стилиста Алисы Бохи рассказывает о поездке в Лондон и знакомстве с волшебным миром Гарри Поттера - свечи, бордово-золотой шарф Гриффиндора и письмами из Хогвартса.

Верхушка в форме артишока, гирлянды в виде пасты фарфалле, велосипеды и эспрессо - такая итальянская елочка от дизайнеров Алисы и Юлии Рубан.

Украсила одну из елок и телеведущая Алла Михеева, которую вдохновила тема Голливуда, а певец Егор Крид оформил елку по-сеульски - мураками, сумки и кроссовки. Еще одна ель - в стиле Нью-Йорка, ее украсил дизайнер Артем Кривда. Он хотел показать переплетение разных культур, а также символ детства - фильма "Один дома".

И куда же без любви - Парижа? Рождественская атмосфера с красными и бордовыми цветами, дворцовым стилем - все эти фишки использовала для своей елки стилист Елена Крыгина.

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