Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Зябликово в 2023 году

В каждом районе столицы появляются новые места для занятий спортом. На юге города в Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда скоро построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.

«Уже завершено проектирование и выдано разрешение на строительство ФОКа, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Создание новых спорткомплексов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».

КОНКРЕТНО

Общая площадь четырехэтажного спорткомплекса - более 4 тысяч квадратных метров. В нем разместятся:

- бассейн с площадью зеркала воды 25х16 метров;

- бассейн для обучения детей плаванию размерами 10х6 метров;

- тренажерный зал;

- буфет для посетителей;

- вестибюль с постом охраны, зоной ресепшн и гардероб;

- медицинский блок, служебно-бытовые и административные зоны для персонала.

Во время благоустройства поставят фонари, скамейки, урны, высадят деревья, кустарники, газоны и цветники.