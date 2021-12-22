Лечебно-диагностический комплекс инфекционной больницы №1 в Москве построен почти наполовину

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В инфекционной клинической больнице (ИКБ) №1 строительство инфекционного лечебно-диагностического завершено на 48%.

«В будущем здании завершается монтаж лифтового оборудования - из 57 лифтов смонтировано 56, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме этого, завершен монтаж четвертого надземного перехода между северным и центральным корпусами. Ввод в эксплуатацию комплекса планируется уже в следующем году».

На месте прежних морально и физически устаревших зданий строят новый лечебный блок. В нем пациенты смогут размещаться в индивидуальных боксах мельцеровского типа. Такие специальные палаты позволяют полностью изолировать заразных больных.

КОНКРЕТНО

В лечебно-диагностическом комплексе появятся:

- лечебная, диагностическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая службы с возможностью стационарного лечения;

- патологоанатомическая служба;

- учебные кафедры;

- администрация.

Три отдельно стоящих корпуса нового комплекса больницы будут переменной этажности. Их соединят крытые переходы на уровне второго этажа и единое подземное пространство. Благодаря этому пациенты и врачи смогут перемещаться по больнице, не выходя на улицу.