Москвич ехал покупать машину на день рождения, но потерял миллион рублей в метро

Обворованный мужчина обратился к полицейским за помощью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней назад Сергей К. (имя изменено) праздновал свое 32-летие. Мужчина решил порадовать себя в праздник дорогим подарком, на который долго откладывал деньги. Сергей зашел на один из сайтов с объявлениями о продаже автомобилей и выбрал себе Ford Mondeo, о котором давно мечтал. Мужчина созвонился с продавцом, подробно уточнил про состояние машины, условия продажи и договорился о приемлемой цене. Взяв из дома 1,1 млн рублей наличными, Сергей отправился на метро на место встречи с продавцом - станцию метро «Славянский бульвар» на запад Москвы.

На одном из переходов между станциями мужчина заметил, что его рюкзак расстегнут. Заглянув внутрь сумки, Сергей обнаружил, что все его деньги исчезли. Обворованный мужчина обратился к полицейским за помощью.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий были отсмотрены камеры наблюдения в Московском метрополитене. На кадрах видно, что на станции метро «Шелепиха», где у мужчины была пересадка, его рюкзак уже расстегнут. Предположительно, вор незаметно залез в сумку мужчины пока он ехал от дома до «Шелепихи». Общий ущерб от действий неустановленного преступника составил 1 132 000 рублей», - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного, который обворовал мужчину в метро его день рождения.