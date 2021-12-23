Больница в Коммунарке: Новый корпус и роддом

Амбулаторно-поликлинический корпус - это здание высотой от 3 до 7 этажей. Его площадь - 8,3 тысячи квадратных метров. Сюда за плановой и экстренной помощью смогут обращаться жители Новой Москвы, Бутова, Солнцева, Ново-Переделкина и других округов и районов столицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многофункциональный медицинский комплекс в Коммунарке продолжает развиваться на площади 13 гектаров. Корпуса займут более 160 тысяч квадратных метров. К действующему лечебно-диагностическому корпусу в скором времени добавятся амбулаторный корпус и родильный дом. Для пациентов и врачей созданы все условия практически по всем профилям медицинской помощи.

Готовность корпуса составляет 99 %. На финальной стадии завоз и расстановка медоборудования и мебели, оформляются документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В корпусе будут работать консультативно-диагностическое отделение на 500 посещений, отделение эндоскопии, отделение гемодиализа и дневной онкостационар на 27 коек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В здании появится собственная бактериологическая лаборатория для исследований при оказании специализированной медицинской помощи больным с инфекциями, в том числе с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ещё одна новостройка в больнице в Коммунарке - родильный дом на 130 коек. Общая площадь пятиэтажного здания - 22 420 квадратных метров. Это будет первый акушерский стационар в Новой Москве. Корпус возводится по индивидуальному проекту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В роддоме разместятся приемное отделение с экстренным оперблоком, два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделения патологии беременности на 30 коек и реанимации новорожденных на 9 кювезов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строителям остаётся доделать последние штрихи. Готовность здания - 93 %. На финальной стадии завоз и расстановка медоборудования и мебели, внутренние отделочные работы и благоустройство, оформляются документы для разрешения на ввод в эксплуатацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из главных особенностей роддома, как и остальных корпусов больницы, - высокий уровень комфорта для пациентов. Для них подготовлены маломестные палаты с большими светлыми окнами, высокими потолками, многофункциональными кроватями с электроприводом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В каждой палате - просторные санузлы, удобные в том числе для инвалидов. В отделениях комфортное пребывание в любое время года обеспечит современная система вентиляции и кондиционирования воздуха. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН