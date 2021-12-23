Красная площадь из-за коронавирусных ограничений будет закрыта вечером 31 декабря

ГУМ-каток и уличная ярмарка будет работать 31 декабря, последний сеанс начнется в 17.00, он будет длиться, как и обычно, ровно час Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус пока не отступает и продолжает нарушать традиции москвичей слушать бой курантов 31 декабря на Красной площади. Доступ был ограничен в прошлом году, в этом тоже не удастся попасть к Спасской башне, чтобы услышать легендарные 12 ударов колоколов.

- В целях обеспечения соблюдения введенных коронавирусных ограничений, для обеспечения профилактических мер и исключения скопления людей доступ на Красную площадь 31 декабря будет ограничен, - рассказали kp.ru в ФСО России.

Москвичи смогут попасть на Красную площадь днем, туристы и гости города будут иметь возможность сделать памятные фотографии, зайти в ГУМ и покататься на легендарном катке, зайти на ярмарку и покататься на аттракционах, но после 18.00 доступ будет ограничен. Кстати, традиционные 12 ударов колоколов, которые знаменуют наступление Нового года, можно накануне – они звучат также, как и ежедневно в 0.00.

- ГУМ-каток и уличная ярмарка будет работать 31 декабря, последний сеанс начнется в 17.00, он будет длиться, как и обычно, ровно час. После этого рабочие произведут обработку льда. Прийти покататься можно будет уже 1 января – первый сеанс запланирован на 12.00, а последний на 22.00, - рассказали kp.ru в пресс-службе ГУМ-катка.

- А как будет работать магазин и ярмарка?

- ГУМ будет открыт до 20.00, москвичи смогут заглянуть на наш новогодний базар у фонтана. 1 января магазин не будет работать. А со 2 по 9 января, во время новогодних каникул, ГУМ будет работать по графику с 10.00 до 22.00.

Праздничных мероприятий в городе не запланировано в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, отменены и традиционные новогодние представления «Кремлевская елка» в Государственном Кремлевском Дворце. Но можно будет прогуляться в парке «Зарядье», зайти там на выставки в павильоны – они будут открыты 31 декабря до 21.00. Ярмарки и катки фестиваля «Путешествие в Рождество» в этом году открыты и 31 декабря они будут работать до 22.00.

Москвичи и туристы будут иметь возможность прогуляться по главной улице столицы – Тверской. Однако никаких развлекательных программ не планируется, как и ограничений по продаже алкоголя в центре города. Рестораны и кафе будут работать по сокращенному графику – некоторые закроются около 20.00-22.00, так как в этих заведениях не планируют проводить новогодние застолья.