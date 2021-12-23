Экс-глава Раменского района, которого оправдали по делу об убийстве любовницы, снова стал подсудимым

Брать под стражу Кулакова снова не стали — отпустили домой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

23 декабря Московский областной суд отменил оправдательный приговор Андрею Кулакову. Экс-чиновник возглавлял Раменский район и был фигурантом дела об убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой. Присяжные в Подольском райсуде оправдали Кулакова, но вышестоящий суд не согласился с этим.

— По апелляционному представлению прокуратуры Московский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Брать под стражу Кулакова снова не стали — отпустили домой. Теперь суд вновь будет разбираться в обстоятельствах громкого убийства. Пройдет ли судебное следствие с участием присяжных или без них — волен решать Кулаков.

Как стало известно kp.ru, дело отправили на пересмотр из-за ряда ошибок, допущенных в процессе суда. Выяснилось, что один из присяжных был судим. По закону, заседатели не могут иметь криминального прошлого. Кроме того, у одного из свидетелей по делу обнаружилось психическое заболевание — о ком именно идет речь, в прокуратуре не пояснили.

Весной 2019 года в Раменском нашли «Мерседес» с телом замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Она была любовницей главы Андрея Кулакова. Оба были в браке, воспитывали детей.

Роман чиновник и его помощница (у Исаенковой была и должность при местной администрации) закрутили в 2013-м. Тогда Кулаков был главой небольшого поселка, где и жила Евгения с семьей. Два с половиной года тянулось следствие. Сыщики столкнулись с массой темных мест. Например, исчезновение записей с камер наблюдения, халатное отношение сотрудников морга к телу Исаенковой — его изваляли в биоматериале другого трупа, что осложнило экспертизу.

У Кулакова было почти идеальное алиби: о том, что в ночь убийства он был дома, говорят его жена, сын и вахтерша элитной многоэтажки, где жил чиновник. В квартире, которую пара снимала для любовных утех, наведен идеальный порядок, а на тумбочке оставлен чек из супермаркета, в котором Кулаков и Исаенкова были за сутки до убийства вместе. Якобы после этого они не встречались.

При этом под ногтями убитой и на ее нижнем белье найдены следы ДНК Кулакова. В их личной переписке, которую чиновник очень избирательно удалял, нашли намеки на угрозы. Причем угрозы поступали Исаенковой и с неизвестных номеров, которые были взломаны.

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