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Москва строится - 202123 декабря 2021 13:10

В 2022 году в Москве построят 16 поликлиник

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о новшествах для пациентов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В 2022 году Департамент строительства столицы планирует завершить строительство 16 поликлиник на 8560 посещений в смену.

«По поручению мэра Москвы здания возводятся в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Основными особенностями станут удобное зонирование, места для комфортного ожидания, понятная система навигации, импортное медицинское оборудование, доступность для инвалидов».

По его словам, пять поликлиник построят на севере Москвы, три - на северо-востоке, по две - на юге, западе и востоке столицы. Еще по одному зданию возведут на северо-западе и юго-западе города.

Всего в следующем году в Москве появятся 25 объектов здравоохранения. Их общая площадь - порядка 457 тысяч квадратных метров. Среди них - 16 поликлиник на 8560 посещений в смену, 7 больничных корпусов на 1271 коек, подстанции скорой медицинской помощи, инженерное сооружение, а также многофункциональный медицинский центр в Международном медицинском кластере (ММК).

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