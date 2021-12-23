Улицы Москвы в 2022 году начнет патрулировать робопес

Киберсобака поможет бороться с нелегальными постройками. Фото: Комплекс экономической политики и имущественно‑земельных отношений Москвы

Московское правительство купило робопса китайской компании Unitree. По задумке городских властей, он поможет бороться с самозахватом городских территорий. На службу кибер-Рэкс заступил в Госинспекции по недвижимости.

В робопса встроен GPS-модуль — чтобы отслеживать его местоположение, лидар — устройство, которое помогает замерять расстояние до объектов вокруг и таким образом избегать столкновения с предметами, а также камера — вести онлайн-трансляцию. Киборг развивает скорость до 11 км/час.

Планируется, что робот будет патрулировать улицы столицы, фотографировать и снимать на видео свой маршрут. А специалисты по камерам уже отследят, нет ли нарушений.

— Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации. В 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе, — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Московское правительство купило робопса китайской компании Unitree. Фото: Комплекс экономической политики и имущественно‑земельных отношений Москвы

Робопсу покрасили ноги в фирменный красный цвет Москвы, добавили стикеры с девизом «Все под контролем» и дружелюбную улыбку на «морду». Вместо глаз на мир смотрят камеры.

Госинспекции по недвижимости надеется, что современное технологическое решение поможет выявлять правонарушения. Сейчас ведомство использует городские камеры, специальные программные алгоритмы, которые сопоставляют и анализируют данные информационных систем, технологии искусственного интеллекта и квадрокоптеры.

Разработка компании Unitree Robotics стоит 2700 — 8500 $. Для сравнения, «распиаренные» аналоги от Boston Dynamics (США) в 25 раз дороже. Хотя китайская разработка обладает более эффективной батареей. Но если американские робособаки разрабатываются для коммерческого использования, то инженеры Поднебесной позиционируют его как машину для более массового потребителя.