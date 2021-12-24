Сделали гораздо больше, чем планировали

Сергей Собянин на открытии БКЛ. Фото: Пресс-служба мэра Москвы

По традиции в декабре мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о работе столичного правительства в 2021 году и рассказал о планах на 2022-й. В своем выступлении он затронул самые актуальные для горожан вопросы. Среди них - здравоохранение, социальная поддержка, развитие транспорта, строительство и реновация.

ПОМОЩЬ ВРАЧА И СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Несмотря на все сложности, Москве удалось справиться с вызовами пандемии. Пока в европейских городах объявляют локдауны, жители столицы живут нормальной жизнью, лишь с небольшими ограничениями вроде ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Благодаря запасу прочности системы здравоохранения москвичи не только защищены от ковида, но и продолжают получать плановую и экстренную медицинскую помощь так же быстро и эффективно.

«За эти годы количество стационарной помощи не уменьшилось, а увеличилось на 20%, - отметил Собянин в своем отчете. - А высокотехнологичная медицинская помощь увеличилась в пять раз. Медицина стала более современной и качественной».

Это и единая медкарта, и возможности искусственного интеллекта, и другие сервисы, в том числе и те, которые помогают бороться с коронавирусом. К примеру, единый регистр заболевших, единый лабораторный сервис и единый радиологический сервис. Все это становится очень важным элементом оказания медицинской помощи, повышает оперативность врачей, особенно в пандемию».

Социальная поддержка для нуждающихся горожан действует как в медицине, так и в остальных сферах. К примеру, в этом году москвичам доставили более 2 миллионов упаковок льготных лекарств на дом. В этом им вместе с медиками помогли социальные службы, волонтеры. Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие 10 различными видами рака.

На эти и остальные расходы социальной направленности сумма в бюджете на 2022 год выросла на 9,1%. Помощь приходит в том числе и семьям с детьми. По многочисленным просьбам многодетных семей право бесплатного проезда в общественном транспорте теперь получат оба родителя в таких семьях.

«Москва, пожалуй, один из самых сильных городов в том, что касается социальной поддержки жителей, особенно семей с детьми, - говорит Наталья Карпович, руководитель «Объединения многодетных семей Москвы». - Это материальная помощь, инфраструктурные проекты, быстрая реакция на вызовы пандемии во всех городских сферах. Правительство Москвы отработало прошедший год качественно и эффективно. К примеру, столичная помощь семьям с детьми включает большой комплекс мер социальной поддержки, в том числе различные выплаты и льготы».

ПРИОРИТЕТ - МЕТРО И СКОРОСТНЫМ ДИАМЕТРАМ

Москва становится комфортнее и безопаснее для всех участников движения - пешеходов, велосипедистов, пассажиров общественного транспорта и автомобилистов. Последние 10 лет в Москве строится по 100 километров дорог ежегодно, и в ближайшие годы такой темп сохранится. Метро также продолжает активно развиваться.

«Сеть Московского метрополитена выросла в 1,5 раза - это наивысшие темпы развития в истории московского метро, - сказал Сергей Собянин. - К ним нужно добавить два первых диаметра наземного метро МЦД - 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых не уступает самым современным станциям метро. А дорожная инфраструктура города выросла на 20% от того, что построено за всю историю города».

По его словам, для решения транспортных проблем Москвы столичные власти сделали гораздо больше, чем планировали в 2010 году. Пожалуй, так можно сказать и о решении других важных для жителей вопросов.

«Для формирования транспортного каркаса Москва на протяжении последних десяти лет отдает долги, которые накопились за предыдущие многие годы, - отмечает

Алексей Введенский, урбанист. - Мы видим, что отдается четкий приоритет внеуличному общественному транспорту. В городе поставлен рекорд по строительству метро - одномоментно открылись 10 станций Большой кольцевой линии. С начала метростроения никогда такого не было по количеству станций и длине участка. Сегодня создается хордовое кольцо столицы, о котором с 70-х годов говорили, но дальше этого дело не двигалось. А теперь руководство города сделало хорды реальностью. Три из них фактически уже есть, и еще одна - Юго-Восточная - тоже появится в ближайшее время. Вылетные магистрали полностью отреставрированы и модернизированы. Все это сильно разгружает город, уменьшает источники пробок, повышает уровень комфорта жителей».

В планах на ближайшие годы - расширить сеть метро на 50 - 60 новых станций, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток подземки. Кроме того, в 2023 - 2024 годах появятся два новых диаметра - МЦД-3 и МЦД-4. В результате 95 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от станций.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

РЕНОВАЦИЯ ИЗМЕНИТ ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ И БЫВШИЕ ПРОМЗОНЫ

Стройки давно стали драйвером развития столицы. Многие районы благодаря новым проектам изменились за последние годы в лучшую сторону. Обновление жилых кварталов проводится комплексно по программе реновации. При этом перезагрузка началась и в бывших промзонах.

«В результате увеличения жилищного строительства квартиры в Москве станут более доступными для жителей города, - отметил Собянин. - Несмотря на активное развитие, в городе все еще остается огромное количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно заниматься. К такой программе мы активно приступили. По сути, это будет аналог программы реновации для нерационально используемых промзон».

- Темпы реновации сейчас набирают обороты, - сказал Сергей Глубокин, заместитель начальника управления Архитектурного совета Москомархитектуры. - Сначала было сложно запустить процесс, поскольку выбирали стартовые площадки. Теперь с постепенным переселением жителей и сносом старых домов первой очереди программа реновации с каждым годом будет наращиваться. При этом город осваивает и территории бывших промзон. По сути, уже идет их реновация, причем не только в центре, но и в районах около Третьего кольца и дальше за его пределами. Много заброшенных земель выводится из промышленного оборота и превращается в жилые многофункциональные кварталы. В них в том числе появляются и объекты по программе реновации жилого фонда.