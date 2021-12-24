Десять идей как встретить Новый год в столице

Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь, но прогулки по центру города не запрещены Фото: Иван МАКЕЕВ

Большинство москвичей планируют встречать Новый год дома с семьей, часть хотела бы пойти на Красную площадь и веселиться на свежем воздухе. «КП» собрала десять идей, которые помогут разнообразить традиционный праздник.

- В целях соблюдения введенных коронавирусных ограничений, для обеспечения профилактических мер и исключения скопления людей доступ на Красную площадь 31 декабря будет ограничен, - рассказали kp.ru в ФСО России.

1. Тверская улица

Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь, но прогулки по центру города не запрещены. Отправиться на главную улицу Москвы, зажечь бенгальские огни, сделать праздничные фотографии. Никаких новогодних гуляний не будет, но Тверская имеет красивое оформление.

2. Парк «Зарядье»

Самый красивый парк в центре столицы будет открыт в новогоднюю ночь. Москвичи и гости города смогут прогуляться по празднично украшенным площадкам, зайти на «парящий мост», сделать атмосферные фото и услышать бой курантов.

3. Благодатная новогодняя ночь

Одно из необычных предложений – провести Благодатную новогоднюю ночь в Высоко-Петровском монастыре. В программе запланирована ночная монастырская служба, чаепитие и подъем на колокольню. Стоимость: 1890 рублей.

4. Экскурсия «Пока часы 12 бьют»

Уникальный тур продлится пять часов. За это время участники пройдут по самым тайным уголкам Москвы, в том числе попадут на смотровую площадку Воробьевых гор. Шампанское, салют и мандарины включены в тур. Стоимость: 2990 рублей.

5. По сказочным крышам Москвы

Еще одна идея – за 6 часов обойти самые красивые смотровые площадки столицы. В их числе легендарная на Воробьевых горах, в Высоко-Петровском монастыре (подъем на 40-метровую колокольню), полет над Москва-рекой на канатной дороге. Стоимость: 3690 рублей.

Тверская улица Фото: Михаил ФРОЛОВ

6. Поющий автобус

Экскурсия-концерт может стать самой запоминающейся. Автобусное приключение предлагают начать от Воробьевых гор. Водитель провезет по столице с лучшими видами города, в салоне будет музыкант с гитарой, который будет играть любимые новогодние мелодии. Для настроения включены мандарины, шампанское и бенгальские огни. Стоимость: 3900 рублей.

7. Новогодняя ночь на небоскребе

Тепло одеться и отправиться на крышу башни «Око». Здесь устроят праздничный фуршет, поздравит Дед Мороз. Можно любоваться панорамами новогодней Москвы. Продолжится путешествие на автобусе к Воробьевым горам, спуск на канатной дороге. Стоимость: 11 850 рублей.

8. На теплоходе вдоль Кремля

Новогодний круиз по вечерней Москве, яхта «Ривер Палас» остановится у стен Кремля под бой курантов. Увидеть главные достопримечательности Москвы и новогоднюю иллюминацию. Яхта проследует от Киевского вокзала до Кремля и вернется к стартовой точке. Гостей ждет ужин, фотозона, лотерея, поздравление Деда Мороза. Стоимость: от 22 900 рублей до 49 900 рублей.

9. Новогодняя ночь в ресторане

Не во всех ресторанах будут встречать Новый год. Стоит заранее бронировать места, где предложат праздничное меню, выступление известных артистов (Григорий Лепс, Светлана Лобода, Полина Гагарина и другие) и поздравление от Деда Мороза. Стоимость: от 5000 до 250 000 рублей.

10. Новогодний утренник в ДК имени Сергея Жукова

Команда солиста группы «Руки вверх» собирает на новогодний утренник участников в костюмах Снежинки, Елочки, Зайчика. Это будет вечеринка в стиле 90-х: с домашними салатами, подарками, живым звуком. Пройдет она в баре «Руки вверх» на Тверской. Стоимость: вход - 2000 рублей, депозит за столик – 9000 рублей с человека.

Кстати

Идеи «за несколько часов до»:

- полюбоваться видами Москвы со смотровой площадки Panorama360, где создали красивое новогоднее оформление, угощают бесплатно конфетами и мороженым. Время работы 31 декабря - до 19.00. Билеты - до 14 лет - 1200 рублей, с 15 лет - 1790 рублей,

- покататься на коньках в сердце столицы – на катке «Зеркальный» в Парке Горького. Билеты – взрослый 650 рублей, детский (от 7 до 14 лет) 350 рублей,

- посетить аквапарк в «Лужниках», открыт до 18.00. Билеты – взрослый 1950 рублей, детский (от 7 до 13 лет) 850 рублей, дети до 7 лет – бесплатно,

- посетить «Остров Мечты», где детей будут развлекать акробаты, жонглеры, актеры цирка. Вход в тематический парк – 2500 рублей.

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