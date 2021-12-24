Для инновационного центра МГУ построят кластер «Ломоносов»

Сегодня, 24 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий осмотрели строительство новых кластеров центра. Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столичном районе Раменки создается площадка для научно-технологических и внедренческих компаний. На участке 17,5 гектаров строится инновационный центр МГУ «Воробьёвы горы».

Сегодня, 24 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий осмотрели строительство новых кластеров центра.

«По поручению президента строится научно-технологическая долина МГУ, - сказал Собянин. - Всего около 450 тысяч квадратных метров первоклассных лабораторий, производственных помещений. Здесь, на бывшем пустыре, развернута большая стройка. Одновременно возводится треть корпусов. Здание, возле которого мы находимся, это корпус «Ломоносов» - многофункциональный корпус, который должен быть введен в 2023 году. Уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих IT-компаний, в том числе и выпускников МГУ, студентов, аспирантов».

ЧТО ПОЯВИТСЯ

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы» утверждён постановлением правительства России.

В нем разместят девять кластеров общей площадью 455 тысяч квадратных метров:

- «Ломоносов» – флагманский кластер, стартовая площадка для первых резидентов. В 10-этажном здании появятся офисы для высокотехнологичных компаний с лабораториями, «чистыми комнатами», центрами сертификации и испытаний. Комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров строят за счёт городского бюджета. Открытие планируется в 2023 году;

- Междисциплинарный кластер. На площади 75 тысяч квадратных метров разместятся Институт человека, блок когнитивных исследований искусственного интеллекта, блок развития инновационных спортивных технологий, транснациональный мегапроект «Единая Евразия», научно-технологические лаборатории, экспоблок с конгресс-залом. Здание строят за счёт федерального бюджета. Его планируют открыть до конца 2023 года;

- Образовательный кластер. На площади 15 тысяч квадратных метров поселятся управленческие структуры ИНТЦ, образовательный блок, научно-технологические стартапы и общие сервисы ИНТЦ. Здесь можно будет проводить деловые встречи и конференции. Строительство оплачивается из федерального бюджета. Здание откроется ориентировочно до конца 2023 года;

- «Нанотех» – нанотехнологи и исследования новых материалов, наномашиностроение;

- «Инжиниринг» – робототехника, технологии специального назначения и машинного инжиниринга, энергосбережение и эффективное хранение энергии;

- «Биомед» – биомедицина, фармацевтика, медико-биологические исследования;

- «Космос» – космические исследования и космонавтика;

- «Инфотех» – информационные технологии и математическое моделирование;

- «Геотех» – геономия и экология.

Все здания кластеров объединят центральным общественным пространством – площадью со сквером.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

В проект приглашают:

- стартапы с разработками, доказавшими свою жизнеспособность;

- средние технологические компании, вышедшие на стадию продаж инновационной продукции;

- R&D подразделения крупных российских компаний и международных корпораций.

Заявки уже принимаются на IT-платформе Московского инновационного кластера i.Moscow. На сегодня подано более 160 заявок.

В числе потенциальных резидентов – команды выпускников и научных коллективов МГУ, консорциум-проекты российских и зарубежных учёных, стартапы в передовых направлениях науки и техники, а также спин-офф проекты крупных российских корпораций.